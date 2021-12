Ha az omikronos koronavírus "csak" annyira lesz erős, mint a delta, akkor az egészségügyünk belegebedne

Az egészségügyi tárcát a koronavírus ma még nem teljesen ismert, de gyorsan terjedő omikron változata annyira foglalkoztatta, hogy a miniszter már tudja, hogyan készülhetne fel rá az ország.

Míg Szlovákiában jelenleg a delta variáns dominál, a szakértők már előre tekintenek, és azt találgatják, milyen hatással lehet az országra a sokkal fertőzőbb omikron. Richard Kollár matematikus szerint a mutáció terjedési sebessége a kanyaróéhoz hasonlatos és bár ez a változat többeknél enyhébb lefolyással jelentkezik, de az, hogy sokan egyszerre fertőződnek meg, minden bizonnyal olyan helyzetet eredményezhet, amilyennel még nem találkoztunk. Az elemzők úgy vélik, nálunk a következő pár hétben vagy hónapban erősödik meg a Covid új verziójának jelenléte, így

2022 elején akár 25 ezer páciens kerülhet a kórházainkba.

Vladimír Lengvarský miniszter tervének legfontosabb része arról szól, hogy létrejönne egy olyan válsághelyzetre reagáló egészségügyi intézmény, ami a koronavírusosak részére ezer férőhelyet biztosítana. Itt az orvostanhallgatók orvosok felügyelete mellett osztályoznák a covidos pácienseket, akiket egészségügyi alapellátásban részesítenének. Azokat a betegeket, akiknek az állapota súlyosabb, kórházba szállítanák. Ezzel tehermentesítenék a kórházak sürgősségi osztályait, és a mentősöket.

Azt már kiszámolták, hogy ha az omikron fele olyan durvára "sikeredik", mint a delta variáns, akkor a klinikákon februárra zsúfolódna össze a legtöbb beteg. A forgatókönyv szerint

a kicsúcsosodáskor egyszerre 6 ezer pácienst kezelnének az intézetekben, míg a Covid előző - második - hullámakor a rekordérték 4 ezer ápolt volt.

Annyiban változott azóta a helyzet, hogy a harmadik hullám előtt sok egészségügyis otthagyta az addigi munkahelyét, és a kórházak már három ezer betegnél válság-üzemmódba kapcsoltak. Azonban ha az omikron a deltához hasonlóan súlyos lefolyásúnak bizonyul, abban az esetben minisztérium szerint olyan helyzet állna elő, amit a szlovák egészségügy képtelen lenne kezelni a jelenlegi állapotában.

Szlovákia a becsléseit a brit The London School of Hygiene & Tropical Medicine kutatóinak munkájából következtette ki. Az angol kollégák úgy vélik, hogy - a Szlovákiánál jelentősen jobban átoltott - a szigetországban majd 2,8 ezer - 7 ezer páciens kerülne naponta az ottani kórházakba. Nagyon leegyszerűsítve, mintha nálunk 280-700 embert szállítanának be. A delta tombolásakor naponta 400 új beteg terhelte le a rendszert. Közben meg ez az omikron akkor érkezik hozzánk, amikor a gyógyintézeteink válság-üzemmódban működnek.

Ezért fogadta el a kormány azt a tervezetet, hogy a humanitárius katasztrófa idején szükséges létrehozni egy válsághelyzetre reagáló egészségügyi intézményt. Ez új létesítményként működne, ami segítene a zsúfolt kórházak helyzetén. "Valós a veszélye annak, hogy a szlovák egészségügyi rendszer komoly fenyegetésnek van kitéve", ha képtelen lesz fogadni a fertőzöttek nagy számát - állítja a szaktárca.

A minisztérium tájékoztatása szerint mivel a Covid-betegek számára a mostani helyzetben legfeljebb 5 ezer ágyat tudnának biztosítani, további ezer fekvőhely kialakítását javasolják egy olyan sürgősségi megoldás részeként, ahol egyfajta hadiorvoslási szinten biztosítanák az egészségügyi alapellátást.

A miniszter ezt az elképzelést - a humanitárius katasztrófa idején ezer fő befogadására kialakított sürgősségi egészségügyi intézményt - B tervnek nevezi.

Ez 3-4 helyszínen, vagy megyénként egy helyen működne azzal a céllal, hogy minimalizálják a halálozások számát, valamint hogy jobban megszervezzék a kórházak és a mentők feladatait. Ezeknek a létesítményeknek viszonylag rugalmasan kell lenniük, hogy ha kell, a leginkább érintett területekre is eljuthassanak.

Hogy ez megvalósulhasson, az egészségügyi minisztériummal együtt kell működnie a megyének, az egyetemeknek és a hadseregnek is. Ez utóbbi biztosítaná a logisztikát, az adminisztratív hátteret és a kisegítő személyzetet. Az egészségügyisek feladatát medikusok végeznék orvosi és ápolói felügyelet mellett. A sürgősségi intézmény akkor kezdene működni, ha a fertőzöttek miatt már 4 ezer ágyra lenne szükség az országban. Jelenleg 2803 beteget ápolnak a klinikákon.

Még ebben az évben meg kellene határozni a létesítmények helyét és január közepén elkezdik az orvostanhallgatók toborzását, és a január végén megkezdődhetne a képzésük is.

(A DenníkN cikke alapján)