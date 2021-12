LÉNYEG: Kapunk pár hetet arra, hogy kicsit jól érezzük magunkat, aztán meg úgyis betámad a vírus új variánsa

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Illusztrációs felvétel (TASR)

A csütörtöki hírfelhozatalon érezni lehetett, hogy már csak egy napnyi közelségbe jutottunk a karácsonyhoz. Eget verő fontosságú események így nem futottak be, cserébe a közegészségügyisek pontosítottak néhány korábbi információt.

Új idők, új kivételek

Ilyen új adat az, hogy csütörtöktől az élelmiszervásárlás is bekerült a 20 óra utáni kijárási korlátozás kivételei közé. Hiszen rengetegen vannak olyanok, aki különböző műszakokban güriznek későig, és eddig legfeljebb csak házi kedvencüknek kedveskedhettek este, mivel a lökött szabályok értelmében máig csak állateledelt lehetett venni az üzletben nyolc után. Csütörtöktől változott az üzletekre és tömegrendezvényekre vonatkozó szigorúbb létszámkorlátozás is, és ezzel visszatérünk a megszokott rendhez, amely szerint 15 négyzetméterre egy ember juthat. Aztán a szerdai bizonytalankodás után ma már hivatalossá vált, hogy január első hétfőjétől milyen célcsoport számára nyílhatnak meg a vendéglátó egységek. Azok, akik beoltatták magukat a koronavírus ellen, illetve akik az elmúlt 180 napban átestek a nyavalyán, majd megengedhetik maguknak azt a luxust, hogy helyben is dőzsölhetnek. Igaz, mivel a vendéglők csupán legfeljebb 50 százalékos kapacitással működhetnek majd, tömegnyomorra így sem kell számítani.

Közben meg szép lassan javulnak a hazai covidos számok: a pozitív tesztek, a halálos áldozatok, valamint a kórházban kezelt páciensek száma is csökkent. Ez utóbbi csoporttal kapcsolatban jegyezzük meg, hogy a gyógyintézetben ápolt fertőzöttek több mint 83 százaléka nincs beoltva.

A delta lefulladt, szedjük össze magunkat, amíg lehet

A lapunknak nyilatkozó járványügyi elemző optimistán látja a hazai "koronás" helyzetet. Szerinte ennek a vírusnak már elfogyott az „üzemanyaga” ahhoz, hogy újabb embereket fertőzzön meg, tehát nincs kinek továbbadni a betegséget. Ezért azt látjuk, hogy a járvány levonulóban van, és ilyen helyzetben nem kellene annyira szigorúan korlátozni az embereket, mint amennyire novemberben még szükség volt. És mivel viszonylag alacsony számokra számíthatunk majd egy hét múlva is, a szaki úgy véli, nagyon fontos a kedvező fejleményekről is beszélni. Mert az emberekek már csak olyan érző lények, akiknek szükségük van a pszichikai felengedésre is, és emellett az üzletről sem szabad megfeledkezni, ezért nem lehet mindent bereteszelni. Elvégre többnyire azért járunk munkába, hogy legyen miből élni, hogy eltartsuk a családunkat és rendezzük a számláinkat. Ha mi most arról kezdünk beszélni, hogy lassan betámad az omikronnak nevezett új, szapora mutáció, és hogy egy hónap múlva az kerül túlsúlyba a deltával szemben, az még mindig nem jelentheti azt, hogy akkor még egy hónapig maradjunk zárva. Arról nem is beszélve, hogy nem lehet megakadályozni, hogy begyűrűzzön egy új variáns. Lehet, hogy ez a maradék három hét arra lesz jó, hogy mentálisan kicsit összeszedjük magunkat.

Van egy terve a miniszternek

Ez fontos is lesz, hiszen maga Vladimír Lengvarský fogalmazott úgy, hogy az omikronos koronavírus "csak" annyira lesz erős, mint ez a mostani delta, akkor abba az egészségügyünk belegebedne. Ezt meg nem akarja ölbe tett kézzel végignézni az egészségügyi miniszter, aki sebtében tervet kovácsolt. Ez alapján létrehoznának egy olyan válsághelyzetre reagáló egészségügyi intézmény, ami kizárólag a koronavírusosak részére biztosítana ezer férőhelyet, hogy tehermentesítsék a kórházak sürgősségi osztályait és a mentősöket.

A hosszú politikai kapcsolat titka

És mivel közeleg az esztendő vége, van, aki már értékeli az elmúlt időszakot. Így tesz a gazdasági miniszter is, aki szerint Eduard Heger miniszterelnök óta sikerült stabilizálni a bizalomvesztést. Richard Sulík úgy látja, hogy történjen bármi is, a kormánykoalíció kitart a választási időszak végéig, elvégre megszokták egymást és mindenki igyekszik alkalmazkodni a másikhoz. Sulík például olyan kedvesen idomul a társaihoz, hogy nem kommentálja Igor Matovič pénzügyminiszter megnyilvánulásait. Ez a hosszú koalíciós kapcsolat titka, a "fütyülök arra, amit mondasz" hozzáállás. A kormányfő is ledarálta a maga "évértékelőjét", aki szerint a miniszterei között leginkább munkakapcsolat van és addig tartanak ki egymás mellett, amíg képesek lesznek eredményeket elérni. De az már egy másik kérdés, hogy milyen is a kormány munkájának a gyümölcse.

Sidó Árpád