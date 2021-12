A szlovákiai magyar cserkészek idén is mintegy 200 magyarlakta településre juttatták el a betlehemi békelángot

A Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség képviselői idén is mintegy 200 magyarlakta településre juttatták el a béke szimbólumát.

Fotók: SZMCS - kattints a továbbiakért

A Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség küldöttsége december 12-én Hegyeshalomnál és a budapesti központi lángátadó ünnepségen vette át a Betlehemi Békelángot a Magyar Cserkészszövetség képviselőitől. A láng ekkor kezdte meg hosszú útját Szlovákia minden magyarlakta területére, párhuzamosan szlovák cserkésztestvéreinkkel.

„Az elmúlt évtizedekben rengeteg településen várták és kísérték figyelemmel évről évre a betlehemi láng útját, ami már a karácsony elmaradhatatlan részévé nőtte ki magát. Örülünk, hogy ezt a szép karácsonyi hagyományt mi, cserkészek tudtuk megteremteni, és kitartóan ápoljuk már három évtizede. A világjárvány miatt már második éve nem a megszokott módon terjesztjük, de igyekeztünk minden lehetőséget megragadni, autóval és tömegközlekedéssel juttattuk el a lángot egyik helyről a másikra, a hatályos járványügyi intézkedések betartása mellett” – mondta Vlačuha Krisztián – Csuka, az SZMCS békeláng koordinátora.

A lángstafétába bekapcsolódók részére az SZMCS egy „lángetikettet” készített, amelyben a cserkészszövetség a korlátozásoknak megfelelően szabályozta a lángátadások módját.

A Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség idén is együttműködött a Szlovák Cserkészszövetség és az Európai Cserkészszövetség tagjaival, így a három Szlovákiában működő cserkészszövetség közösen adta át a lángot Stanislav Zvolenský pozsonyi érseknek december 21-én, valamint kassai cserkészeink a Szlovák Cserkészszövetség vonattal Pozsonyból induló küldöttségétől vették át a lángot, akik az elmúlt évekhez hasonlóan a vasútvonal mentén terjesztették a Betlehemi Békelángot. Elkészült egy hiánypótló kiadvány is a Magyar Cserkészszövetségek Fóruma (melynek tagja az SZMCS is) égisze alatt, Békeláng Velemjáró néven, amelyben a láng története mellett imák, énekek is találhatók.

A cserkészcsapatok sajnos idén sem tudták házról házra, énekelve hordani a békelángot, ezért a tavalyihoz hasonlóan templomokban, kápolnákban, szélvédett köztereken tették azt elérhetővé. A nehezítő körülmények ellenére karácsony napjára számos otthonban világít a szeretet és a béke lángja.

szmcs-p