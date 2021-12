Szokatlanul személyes karácsonyi beszédet mondott II. Erzsébet királynő, amit saját kezűleg írt

Tavasszal elhunyt férjéről, Fülöp edinburghi hercegről emlékezett meg szombaton közvetített, a szokásosnál sokkal személyesebb hangvételű karácsonyi üzenetében a brit uralkodó.

Fotó: TASR/AP

Az életének 96., uralkodásának 70. esztendejében járó II. Erzsébet királynő hagyományosan karácsony első napján szól az Egyesült Királyság és a zömmel egykori brit gyarmatokból álló Nemzetközösség népeihez. Néhány nappal korábban rögzített, felvételről sugárzott karácsonyi üzeneteit - más nyilvános megszólalásaival ellentétben - mindig maga írja, kormányzati beleszólás nélkül.

A királynő most először töltötte Fülöp herceg nélkül a karácsonyt azóta, hogy csaknem hét évtizede, édesapja, VI. György király halála után trónra lépett. Üzenetében - megemlékezve a koronavírus-járvány áldozatairól is - kijelentette: karácsony különösen nehéz időszak azok számára, akik szeretteiket gyászolják. "Az idén különösképp átérzem én is ugyanezt" - fogalmazott az uralkodó. Néhai férjét április 9-én, századik születésnapja előtt néhány héttel érte a halál.

Fülöp és II. Erzsébet királynő tavaly novemberben ünnepelte 73. házassági évfordulóját. Ez példa nélküli évforduló volt az angol-brit monarchia 1200 éves történetében, és az edinburghi herceg 69 évig - ugyancsak rekordideig - volt uralkodói házastárs, felesége ugyanis 1952-ben lépett az Egyesült Királyság trónjára.

Karácsonyi üzenetében a brit uralkodó kijelentette: nagyon jóleső érzéssel nyugtázta mindazt a szeretetteljes méltatást, amellyel férjéről az Egyesült Királyságban, a Nemzetközösség országaiban és a világ minden táján megemlékeztek. Fülöp herceg szeméből az utolsó pillanatig "ugyanúgy sugárzott a csibészes, fürkésző csillogás, mint amikor először szemet vetettem rá" - fogalmazott a királynő.

Erzsébet és Fülöp 82 éve, 1939-ben találkozott először, amikor a királyi család rövid látogatást tett Dartmouth haditengerészeti akadémiáján. Az eseményt szervező Lord Mountbatten - VI. György király távoli rokona, India későbbi alkirálya - saját első unokaöccsét, vagyis Fülöpöt, az akadémia 18 éves kadétját bízta meg az akkor 13 esztendős Erzsébet hercegnő és húga, Margit szórakoztatásával.

Szombaton közvetített karácsonyi beszédében az uralkodó hangsúlyozta: az életnek ugyanúgy része a végső búcsú, mint az első találkozás. Hozzátette: bármennyire is hiányzik Fülöp herceg, tudja, hogy néhai férje azt szeretné, hogy ő és családtagjai jól érezzék magukat karácsonykor. II. Erzsébet királynő - ugyancsak Fülöp emlékét felidézve - most először tett olyan kijelentést, amely saját utódlására vonatkozó közvetett utalásként is értelmezhető. Úgy fogalmazott: férje mindig gondolt arra, hogy fontos a stafétabot átadása a következő nemzedéknek.

Ugyancsak most első ízben szerepelt kiemelten a karácsonyi üzenetben II. Erzsébet királynő két közvetlen majdani utódja, Károly trónörökös, az uralkodó és Fülöp herceg legidősebb fia, valamint Vilmos herceg, Károly és a néhai Diana hercegnő elsőszülött fia, aki majdan Károlyt követi a brit trónon.

A királynő - aki az elmúlt hónapokban többször is orvosi kezelést igénylő betegségeken esett át - ugyanabban a mondatban említette őket név szerint olyan családtagjaiként, akik átvették és továbbviszik Fülöp herceg sokrétű munkásságát. II. Erzsébet mindkettőjük esetében hangsúllyal említette, hogy elsőszülöttekről van szó, vagyis a királyi család olyan tagjairól, akik egyenes ágon öröklik majd a brit trónt.

A királynő egyetlen szóval sem említette ugyanakkor másodszülött fiát, András yorki herceget, aki belekeveredett a szexuális bűncselekményekért elítélt néhai amerikai pénzember, Jeffrey Epstein körül kirobbant, jogi következményekkel is fenyegető botrányba. Az uralkodó nem említette Harry herceget, Vilmos öccsét, Károly és Diana másodszülött fiát sem, aki csaknem két éve gyakorlatilag szakított a királyi családdal és amerikai feleségével az Egyesült Államokba költözött. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy alig hat hét múlva, februárban kezdődik az ő platinajubileumának, vagyis trónra lépése 70. évfordulójának ünnepségsorozata.

MTI