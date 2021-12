„Óvni, táplálni kell, hogy ne aludjon ki, ahogy a békét és a szeretetet is az emberi szívekben” – a Betlehemi Békelángról faggattuk Csémi Szilárdot

A Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség képviselői idén is mintegy 200 magyarlakta településre juttatták el a béke szimbólumát. Arról, hogy honnan is ered a Betlehemi Békeláng hagyománya, s hogy a cserkészek miért viszik mindmáig szerteszét a lángot, arról Csémi Szilárddal (Kismedve), az SZMCS elnökével beszélgettünk.

Fotók: Facebook és az SZMCS felvételei

Hogyan alakult ki e hagyomány?

Tőlünk távol, majd kétezer éve, a Közel-Keleten egy szerény istállóban gyermek született, hogy megváltoztassa a világot. Tanítása valami merőben új volt: a szeretet vallása. Születése helyén ma örökmécses ég. Karácsony előtt onnan jön el évről évre a Betlehemi Békeláng Ausztriába, majd onnan terjed embertől emberig Európa-szerte, sőt immár tovább Ázsiába, Amerikába. Ez a láng a béke szimbóluma, amely karácsonykor már több tízezer otthonban ragyog a világon.

Mikorra nyúlik vissza a békeláng története?

A betlehemi láng története a 11. századig nyúlik vissza, amikor II. Orbán pápa felhívására a keresztes hadjárathoz csatlakozva az olaszországi Firenzéből fiatal lovagok csoportja Jeruzsálembe ment. Céljuk a reményt jelképező békeláng elhozása volt városuk lakosainak. Visszatérésüket a pápa már nem élte meg, a lovagok ugyanis három évvel később, 1099-ben, épp karácsony előtt érkeztek csak vissza Firenzébe, az út viszontagságaitól megtörve. A békelángot a helyi katedrálisban helyezték el, az emberek innen vitték tovább saját otthonaikba. Ez volt a középkor első és utolsó békelángja, amelyet egyenesen Krisztus születésének helyéről hoztak.

A békeláng újkori története a szomszédos Ausztriában kezdődött 1986-ban. Egy szudétanémet származású hölgy, Ada Brandstetter volt az, aki Linzben az év májusában felkereste az Osztrák Rádió és Televízió (ORF) felsőausztriai szerkesztőjét az elképzelésével. Apja gyermekkorában a szudétanémet területeken az volt a szokás, hogy a főtereken egy gyertyákkal teli lucfenyőt – karácsonyfát állítottak fel, és a gyermekeknek azt mondták, hogy a Krisztus Gyermek maga gyújtotta meg a fán a gyertyákat. Az emberek szenteste ezekről a karácsonyfákról vitték el lámpásokban a gyertyalángot otthonaikba az ünnepi asztalra és saját karácsonyfáikra. Ő ezt a régi hagyományt szerette volna feléleszteni Linz főterén, de az ötlet elutasítása után inkább már arra gondolt, hogy az ORF „Licht ins Dunkel”, azaz „Fény a sötétbe” elnevezésű, akkor már sok éve adásban lévő karácsonyi jótékonysági műsorába építhetnék be ezt a szokást. A kampány során így a hagyomány az adományok gyűjtését segítené, amikor is a béke évében a jótékonykodásba bekapcsolódó embereknek, önzetlen segítségükért cserébe a béke jelképeként egy kis lángot adnának át a Jézus Születése bazilika örökmécsesének lángjából.

Ötletével sikerült megnyerni az akkori felelős szerkesztőt, így rövid idő alatt létrejött a békeláng ötlete. Még az évben karácsony előtt elhozták azt Betlehemből repülőgéppel egy mozgássérült fiú segítségével Linzbe, hogy december 24-én az emberek már haza tudják vinni otthonaikba.

A szervezők eredetileg egyszeri alkalomra, figyelemfelkeltő akcióként tervezték a lángátadást, de az azonnal népszerű lett, a békelángot máris jó szándékú emberek, tűzoltók, vasutasok, cserkészek és mások kezdték el terjeszteni országszerte. Azóta is a kampány szerves része a békelángosztó rendezvény. Két évvel később az esemény már Ausztria határain kívülre is eljutott, az osztrák televízió szerte a világon sugározta a Betlehemi Békeláng meggyújtásáról szóló híradását.

Ekkor a békelángot egy kambodzsai menekült kisfiú hozta el, aki Ausztriában talált új otthonra.

Manapság az emberek a cserkészekhez kötik a békelángot. Valóban már a kezdetektől hozzájuk kapcsolódik e hagyomány?

A közhiedelemmel ellentétben nem a cserkészek indították újra útjára a betlehemi békelángot, még ha mára elsősorban már velünk is kötik össze azt. Egy bécsi cserkészvezető, Bertl Grünwald 1988 karácsonyán kapta meg először a békelángot szomszédjától, egy idős, fogyatékkal élő hölgytől, akivel addig csak látásból ismerték egymást. Ekkor vetődött fel az ötlet, hogy a gyermek- és ifjúsági mozgalmakkal közösen, elsősorban a cserkészettel még átfogóbbá tehető a lángterjesztés. A következő évben a bécsi cserkészek már beépítették karácsonyi kampányukba a békeláng terjesztését. Nagy lelkesedéssel álltak a munkának, sorra kapcsolódtak be a bécsi csapatokon kívül más osztrák cserkészcsapatok is. Nem várt lendületet adott mindennek a posztkommunista országokban végbement rendszerváltások után az újonnan, illetve újraalakuló cserkészettel való kapcsolatfelvétel. Ennek lett akkor fő szimbóluma a békeláng. 1989 karácsonyán így a cserkészek jóvoltából már az akkori Csehszlovákiába, a prágai Szent Vencel térre, illetve Magyarországra, Budapestre is eljutott a békeláng. Sőt, már Temesváron is fellobbant a láng. Szlovákiába először 1990-ben jutott el a szlovák cserkészek jóvoltából, akik az országon belül a vasút segítségével máris 72 településre juttatták azt el.

Hogyan történik a láng átadása?

A Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség immár 30 éve, 1991 óta veszi át a lángot osztrák cserkésztestvéreinktől, az épp 100 éve született néhai Lőrinczy (Lőrincz) János pozsonyi öregcserkész kezdeményezésére. Évről évre meggyullad a láng az örökmécsesről, Jézus születésének helyén, a betlehemi születés barlangjában, hogy aztán advent harmadik szombatján már mindenki számára elérhetővé váljon. Mára a békelángot az osztrák cserkészek az ORF-fel közösen minden évben egy nagyszabású központi lángosztó ünnepségen, egy ökumenikus áhítat keretében adják át a világ különböző országainak, a nemzetek képviselőinek, hogy aztán eljusson lehetőleg minden hívő közösségbe, az iskolákba, a családokhoz és minden jóakaratú emberhez. Arra emlékeztet közben minket, hogy minden ember egyenlő Isten előtt, aki egykor emberré lett és mindörökké szeret minket.

Idén a járványhelyzet mindenki életét megnehezítette. Akadályozta a békeláng átvételét is?

Idén immár 35. alkalommal fénylett fel a láng Betlehemben, a járványhelyzet miatt azonban nem a megszokott körülmények között. A járványügyi óvintézkedések miatt, a tavalyihoz hasonlóan nem egy osztrák kisgyermek hozta el a betlehemi Születés templomából a lángot, hanem egy helyi kislány gyújtotta meg az osztrákok lámpását, amelyet Betlehemből szállítottak Ausztriába november 20-án. A nagyszabású nemzetközi lángátadó ünnepség helyett idén is csak szűk körben, online közvetítéssel zajlott az átadás december 11-én a salzburgi dómban. A ceremóniát követően, az osztrák cserkészek vitték el a környező országok cserkészszövetségeihez, hogy aztán általuk terjedjen világszerte. A felvidéki magyar cserkészek a Magyar Cserkészszövetségek Fórumának közös küldöttségének részeként Hegyeshalomnál vették át a lángot vasárnap, a reggeli órákban.

A cserkészcsapatok koordinátorai ezt követően folyamatosan adták tovább egymásnak, majd a nyilvánosságnak is a lángot, a hatályos korlátozások és óvintézkedések betartása mellett. A járványhelyzet megkövetelte, hogy a hagyományos lángátadásokon mindenki megfelelően betartsa a higiéniai korlátozásokat. A cserkészcsapatok közötti lángátadót lehetőség szerint kültéren, szájmaszkban kellett megtartani, és nem volt javallott két-két embernél több személy részvétele.

Mikor jutott el a Csallóközbe az idei békeláng?

A nagymegyeri 23. sz. Arany János cserkészcsapat tűzmestere december 17-én délután vette át a lángot Vágsellyén, majd átadta a dunaszerdahelyi cserkészeknek. December 19-én a csapat képviselői továbbították Izsap, Ekecs, Balony, Medve, Nyárad, Nyárasd, Alistál településekre.

Miről is szól pontosan a Betlehemi Békeláng?

A Betlehemi Békelángáng mindenkihez szól.

Megtanít arra, hogy a békét, ugyanúgy ahogy a lángot, embertől emberig kell továbbadni. A láng a karácsony szellemiségét szimbolizálja. Mutatja az utat nekünk, ahogy a csillag mutatta a pásztoroknak Jézus Krisztus születésekor. Óvni, táplálni kell, hogy ne aludjon ki, ahogy a békét és a szeretetet is az emberi szívekben.

Miért vállalják évről évre magukra a feladatot a cserkészek, hogy a békeláng terjesztői legyenek?

A Betlehemi Békeláng terjesztése számunkra nagyon fontos, hiszen egyrészt ezt cserkésztestvéreinktől kapjuk, illetve cserkésztestvéreinknek adjuk tovább, ezzel is összekapcsolva mindenkit egy testvéri közösségbe, ugyanakkor évről évre szerény eszközökkel meg tudjuk vele ajándékozni a többi embert is, legyen az fiatal vagy idős, hisz rájuk figyelve megosztjuk velük időnket, energiánkat, örömünket, közös ünnepi élménnyé alakítva mindezt. Ráadásul keresztény hívőként számunkra ez a láng magát Jézus Krisztust, azaz a végtelen szeretetet jelképezi.

Ezt a szeretetet éppúgy folyamatosan óvnunk és táplálnunk kell, mint ahogy a lángot is, hogy számunkra és környezetünk számára fényt és meleget hozzon, miközben az igazi, teljes örömet akkor kapjuk meg, ha a szeretetet is és a Betlehemi Békelángot is megosztjuk és tovább terjesztve megsokszorozzuk.

Szlávik Cyntia