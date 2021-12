Matovič így az év égén még egyszer alaposan belerúgott az SaS-be

A volt miniszterelnök, jelenlegi pénzügyiminiszter azt mondta, hogy a koalíción belüli konfliktusok kiteregetése bizonyára árt a kormánnyal szembeni bizalomnak, másrészt az emberek így belátnak a politika konyhájába, és azt is észrevehetik, hogy nem születnek titkos üzleti egyezségek. Az OĽaNO elnöke sajnálkozott is egyet amiatt, hogy nem tettek meg valamit a választások előtt.

"Semmit nem rejtegetünk, minden problémát ventillálunk a nyilvánosság előtt. Ez talán sokakat mérgesít, másrészt viszont nincsenek rejtélyes egyezkedéseink a bizniszről, vagy arról, hogy melyik maffiózó vezesse a NAKA-t annak érdekében, hogy ellenzéki politikusokat figyeltessen. Nem azt tesszük, amit ezek előttünk. Ők csendben megegyeztek a háttérben, a nyilvánosság előtt pedig higgadtnak, tisztességesnek tűntek" - szögezte le Matovič, hozzátéve, hogy egy és háromnegyed év alatt egyetlen korrupciós botránya sem volt ennek a kormánynak.

Úgy véli, hogy az emberek ebben a covid-mizériában úgy érezhetik, káosz veszi őket körül, vagy hogy "itt van egy SaS, amely létezésének célját abban látja, hogy saját kormányának intézkedéseit kritizálja".

Matovič szerint a Sme rodinával és a Za ľudíval együtt többet kellett volna tenniük a választások előtt, hogy ne kelljen koalícióra lépniük az SaS-szel.

"Ezt aláírom. Borisszal és Veronikával (Boris Kollár és Veronika Remišová) mondtuk is, hogy miért nem tettünk többet, nem kellene nekünk ide egy 5-6%-os SaS, amelyik másfél éven keresztül a saját kormányával szemben kampányolt. Az OĽaNO az utolsó héten már nem is kampányolt, mert láttuk, hogy ha ezt túltoljuk, akkor túl jó eredményt érünk el, és nem lesz koalíciós partnerünk, mert eltemetjük mindet 5% alá. Most már ezt kicsit bánom, mert lehetett volna még öt százalékunk és most Szlovákia mérföldekkel előrébb lenne" - fogalmazott.