Vladimír Lengvarský (OĽaNO-jelölt) egészségügyi miniszter egyértelműen érzi Eduard Heger (OĽaNO) miniszterelnök bizalmát, az Igor Matovičcsal (OĽaNO) ápolt viszonyát pedig korrektnek nevezi, noha gyakran nem egyeznek a nézeteik.

Vladimír Lengvarský (Fotó: TASR)

„Néhány politikai döntésben sem ő, sem én nem örvendhetek népszerűségnek. Nem nyomatékosítanám, hogy a mi kapcsolatunkról lenne szó, ugyanis az standardnak mondható, az utóbbi időben nagyon sokat tárgyalunk. Aktuálisan az egészségügyi dolgozók jutalmazását érintő álláspontokat igyekszünk egyeztetni” – jellemezte a pénzügyminiszterrel ápolt kapcsolatát Lengvarský.

Hozzátette: nem rajong a médiában tett kijelentésekért, inkább a négyszemközti párbeszédeket részesíti előnyben. Pozitívan értékeli, hogy elfogadták az intézményi egészségügyi ellátás kategorizálásáról szóló törvényt, valamint azt a jogszabályt, amely elősegíti a modern innovatív gyógyszerek piacra lépését Szlovákiában.

Állítása szerint jól kijön a koalíciós partnerekkel, emellett együttműködik elődjével, Marek Krajčíval (OĽaNO) is. Figyelembe vette továbbá Richard Sulík (SaS) gazdaságügyi miniszter kifogásolását is a szakmai konzílium összeállítását illetően. Lengvarský már elkészítette a javaslatot, amely lehetővé teszi, hogy ez a tanácsadó testület szociológusokkal, pszichológusokkal és például közgazdászokkal is bővüljön.

Véleménye szerint a járványt szakmailag és politikailag kezelték. Elmondta, az intézkedések elfogadásakor azt is figyelembe vették, hogy hogyan lehet azokat érvényesíteni és ellenőrizni. A Covid-automata szabályai ugyan megváltoztak, de szerinte erre számítani lehetett.

A kommunikációban viszont problémát lát Lengvarský, aki szerint csak azt kellene bejelenteni, amit végérvényesen elfogadtak. „Többször is mondtam, ne beszéljünk dolgokról, mielőtt azok végérvényessé válnak. Ez azt a benyomást kelti, hogy valami nem jól működik. Ez a stratégiai kommunikáció hibája” – zárta Lengvarský.



TASR/para