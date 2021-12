LÉNYEG: Most akkor az ország sérült, avagy a politikusai...?

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

A mai LÉNYEG meghallgatható itt:

A csendes szeret ünnepköre után ott folytatódott a szlovák politikai szappanopera, ahol az ünnepek előtt abbamaradt. Kulcsszereplői közül volt aki hivatásából adódóan bizonyítványt állított ki, és volt, aki kénytelen-kelletlen a bizonyítványát magyarázta.

Egy sérült ország

Zuzana Čaputová köztársasági elnök hagyományos évértékelő interjút adott az állami TASR hírügynökségnek, ebben beszélt többek között arról, hogy az elmúlt évet nemcsak a járvány újabb hullámai, hanem a politikai válság és a bizalmi krízis is megpecsételte. Az államfő szerint Szlovákia sérült. Nemcsak a covid, hanem a bizalomhiány miatt is szenved, amely a politika felől mérgezi az életteret. A közösségi háló sértegetéssel, gyűlöletet tápláló rétorikával és hazugságokkal van tele – fogalmazott Čaputová. Hozzátette, az emberi kapcsolatokból eltűnőben van a tisztelet, ami úgy elfajult, hogy vannak akik fizikailag is rátámadtak az egészségügyi dolgozókra. Mindez azért történhet meg, mert Emlékeztet, hogy a politikai kommunikáció is leginkább az ellenfelek letámadásáról szól.

Úgy magyarázta Matovič a bizonyítványát, ahogy szokta

A kormányfőből pénzügyminiszterré degradált beszélő fej, Igor Matovič állami hírügynökségnél prezentált politikai véleménye alapjaiban különbözött az államfői intelmektől. Míg Zuzana Čaputovát az állampolgárok sorsa iránt érzett aggodalom vezérelte, Matovič, mint egy komisz diák, a siralmas bizonyítványát magyarázza. Épp úgy, ahogy azt megszoktuk tőle: Semmiért nem vállal személyes felelősséget, minden jónak elrontói mások. Most, ahogy eddig is annyiszor, a Richard Sulík vezette SaS vitte el a balhét Matovičnál. Akinek legfőbb mondanivalója évbúcsúztatóján mindössze annyi volt, hogy Sulíkék létezésének célja, hogy kritikájukkal saját kormányuknak ártsanak. Így Matovič, aki számtalanszor belekötött már a miniszteri posztra általa jelölt Vladimír Lengvarskýba is. Csak azért, mert az egészségügyi miniszter nem volt hajlandó szolgahűséggel végrehajtani az ő légbőlkapott agymenéseit...

Óriási az érdeklődés a koronavírus elleni vakcina harmadik adagja iránt

Vladimír Lengvarský egészségügyi miniszter viszont nem Matovičról papolt az állami hírügynökségnek, hanem az oltási iránti érdeklődésről számolt be. Bár konkrét számadatokra nem hivatkozott, elmondta, óriási az érdeklődés a koronavírus elleni vakcina harmadik adagja iránt. Az oltásra regisztráltak közül egyébként jelenleg azok vannak a legtöbben, akik a harmadik vakcinát várják. Lengvarský szerint az érdeklődés ilyen váratlan mértékű növekedésére az anyagi jutalom volt a legnagyobb hatással. Viszont megjegyezte, azoknak a száma is nő, akik az első vagy a második vakcinát szeretnék felvenni.

A tervek szerint december utolsó hetén kezdik el oltani az 5 és 11 év közötti gyerekeket. Ők egyelőre három oltóközpontban, Pozsonyban, Kassán és Turócszentmártonban vehetik fel a vakcinát.

Az egészségügyi miniszter arról is beszélt, hogy egyértelműen érzi Eduard Heger miniszterelnök bizalmát. Igor Matovičcsal ápolt viszonyát pedig annak ellenére korrektnek nevezte, hogy gyakran nem egyeznek a nézeteik. Hát ennyi a különbség egy normális politikus és ellentétpárja között…

Azok az egészségügyi dolgozók is megkapják a jutalmat, akik nem regisztráltak

Jó hír, hogy azok az egészségügyi dolgozók is kapnak az állami költségvetésből 350 eurós jutalmat, akik nem érkeztek reagálni a pénzügyi hozzájárulásra vonatkozó felhívásra. A szakminiszter utasítást adott arra, hogy állítsák össze azoknak a mentősofőröknek a listáját, akiknek nincs egészségügyi végzettségük, hogy ők is megkaphassák a jutalmat. A jutalom adóköteles lesz. Regisztrálni egyébként december 20-tól 22-ig lehetett.

Barak László