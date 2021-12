LÉNYEG: Matovič után már Heger is sületlenségeket kezd beszélni, ha a covid-helyzetről van szó

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

„Kiszámíthatóak" az intézkedéseink, mondja Heger (Fotó: TASR)

Igor Matovič kedden eldicsekedett azzal, hogy a száz éven felüliek elsőként kapják kézhez az oltásért járó pénzes utalványt, majd leteremtette az egyészségügyi minisztert, amiért az nem tett meg mindent a covid-helyzet megoldása érdekében. A covid-betegeket kezelő orvosoknak közben halálos fenyegetésekkel kell szembenézniük.

Az öregek leshetik a pénzes postást

Szlovákia legidősebb állampolgárai kapják meg először az oltásért járó két-háromszáz eurójukat, közölte kedden a pénzügyminiszter. Igor Matovič a Facebookon azt írta, a posta megkezdte a pénzesutalványok kézbesítését, melyeknek először az ország 100 éven felüli beoltott lakosai örülhetnek. Mivel Matovič igyekszik minden alkalmat megragadni, hogy közvetlennek, emberközelinek, jó fejnek tűnjön, bejegyzésében nemcsak azt sorolta fel, hogy az első utalványokat a 104, 103 és 102 éves állampolgárok kapják meg, hanem keresztnevükön hivatkozott rájuk, hogyaszongya: Vilma, Helena, Katarína, Veronika lesznek az elsők az ajándéklistán, őket követi majd Mária, Ján, Magdaléna – és még hosszan sorolta a 100 évnél idősebbek nevét.

Lehet, hogy Vilma néni és Jani bácsi büszke arra, hogy a volt kormányfő név szerint is megemlítette őket, azonban gyaníthatóan többen lesznek, akik majd kikérik maguknak, hogy Matovič a szájára vegye őket.

Heger: kiszámíthatóak vagyunk

Elődjével, Igor Matovičcsal ellentétben

Eduard Heger kormányfőnél eddig nem szoktuk meg, hogy sületlenségeket beszélne, és a kormány kudarcait is megpróbálná sikerként feltüntetni.

Ez a tézis most megdőlni látszik, hiszen a miniszterelnök egy keddi nyilatkozatában azt találta mondani: a kormány kiszámítható intézkedéseket hoz a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozásával kapcsolatban. Igen, jól olvasták hallották: a kormányfő szerint kiszámíthatóak a kabinet covid elleni intézkedései.

Hát, sokan sok mindent állítottak már a kormány járványkezelésével kapcsolatban, azonban akkora badarságot még a legelvetemültebb OĽaNO-drukker sem engedett meg magának, hogy kiszámíthatóak lennének a kormányzat intézkedései. Itt és most ellenpédákat sorolni nincs sok értelme, de várjuk azoknak az olvasóknak a kommentjeit, akik fel tudnak sorolni mondjuk három intézkedést, amelyiknél elmondhatjuk, hogy logikusan következtek egymásból, és volt értelmük.

Matovič számolgatja Lengvarský napjait

Könnyű lenne minden kudarcot az egészségügyi miniszter nyakába varrni, ezt épeszű politikus nem is tenné meg, ha az illetőt éppen nem Igor Matovičnak hívnák. (Arról persze lehet vitatkozni, hogy az ő esetében az „épeszű“ jelző helyénvaló-e, de ezt most inkább hagyjuk.) A korábbi kormányfő egy keddi interjújában kijelentette, Vladimír Lengvarský alábecsülte az oltási kampányt, és majd meglátja, mi lesz a sorsa.

„A járványhullám lecsengését követően kiértékeljük, hogy Lengvarský úr alkalmas-e arra, hogy továbbra is egészségügyi miniszterként tevékenykedjen” – fogalmazott Matovič. Ehhez csak annyit tennénk hozzá, hogy

talán azt is érdemes lenne minél hamarabb kiértékelni, vajon alkalmas-e Matovič úr arra, hogy kormánytag legyen vagy hogy bármilyen témában nyilatkozzon.

Köszönet helyett halálos fenyegetés

Néhány héttel ezelőtt podcastunkban egy covid-betegeket kezelő tüdőorvos elmondta, halálos fenyegetéseket is kapnak a betegek hozzátartozóitól. Kedden kiderült, a pozsonyi kórházban tapasztaltak nem egyedülálló történetek. A dunaszerdahelyi kórház intenzív osztályán is volt hasonló eset, ott egy koronavírus-fertőzéssel kapcsolatban kezelt páciens hozzátartozója telefonon kezdett fenyegetőzni, hogy ha meghal a beteg, akkor az osztály egészségügyi dolgozói is. Az ügyben azóta már a rendőrség is nyomoz, remélhetőleg nem hagyják annyiban az esetet, hiszen ha most el is vonatkoztatnánk a dolog büntetőjogi vonzataitól, minimum pofátlanság és bunkóság éppen azokat fenyegetni, akik szinte már erőn felül dolgoznak éjt nappallá téve, hogy megmentsék a covidos betegek életét. Attól függetlenül, hogy oltott vagy otlatlan-e az illető.

Vigyázz, kész, omikron!

Közben újabb négy esetben azonosították Szlovákiában az omikron vírusvariánst. Kopogjuk le, de egyelőre enyhe lefolyású betegséget okoz a koronavírus új változata, azonban a szakemberek szerint indokolatlan az optimizmus, hiszen eddig már több mint 90 országban találták meg a rendkívül gyorsan terjedő vírusvariánst, amely hamarosan dominánssá válhat Szlovákiában is. Ráadásul az ünnepekre több tízezren térnek haza olyan országokból, ahol már terjed az omikron, így a hozzátartozóik között is terjeszthetik a variánst. Egyelőre tehát a deltával küzdünk, de az omikron is készül a többfrontos támadásra.

Még szerencse, hogy az omikron után már csak kilenc betű van a görög ábécében...

