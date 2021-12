Čaputová kemény szavakat fogalmazott meg az év vége alkalmából

Szlovákiának stabilitásra van szüksége, ez kulcsfontosságú – jelentette ki Zuzana Čaputová a TASR hírügynökségnek az évértékelőjében.

Az államfő szerint az új évben be kell fejezni a végeláthatatlan politikai harcokat, és inkább a szakértőkre kell hallgatni.

„Nem engedhetjük meg magunknak, hogy végeláthatatlan politikai csatákat nézzünk, amelyeknek nincs győztese, csak vesztesei” – jelentette ki Čaputová.

A köztársasági elnök arról is beszélt, fontos, hogy az egészségügyi dolgozókat Szlovákiában tartsák, indokoltnak tartja a béremelési igényüket és az egészségügy nagyobb mértékű finanszírozását.

„Az egészségünk és az életünk azon múlik, hogy mennyire motiváltak az egészségügyi ellátórendszerünkben. Már most is kevés van belőlük, és ha nem teremtünk számukra megfelelő feltételeket, beleértve a béreket is, akkor még kevesebben lesznek" – mondta Čaputová, majd hozzátette, minden környező ország jobb feltételeket kínál az egészségügyi szakemberek számára.

Az elnök szerint a szlovák társadalom azzal küzd, hogy milyen értékek érvényesüljenek a közéletben. „Legyen szó önzésről és könyörtelenségről, agresszív szókincsről és viselkedésről, alacsony politikai kultúráról és hazugságról mint munkamódszerről, vagy megpróbálunk egy tisztességes társadalmat felépíteni, amelyben a szabályok és a szakértelem tisztelete érvényesül majd” – fogalmazott.



