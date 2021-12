IDŐJÁRÁS: Olyan idővel ér véget az év, amilyenre senki nem számított!

A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet előrejelzése csütörtök éjszakára és péntekre.

Forrás: SHMÚ

ÉJSZAKA:

Borús lesz az ég, többfelé számíthatunk esőre vagy szitásálra, köd csökkentheti a látótávolságot. Az éjszakai hőmérsékleti minimumok 2 és -3 Celsius-fok között alakulnak, délnyugaton 4 fok is lehet. Gyenge, legfeljebb 20 km/órás légmozgás várható.

PÉNTEK:

Felhősen indul az év utolsó napja is, majd nyugat felől felszakadozik a felhőzet. Csapadék elsősorban az ország északi és keleti részén várható, nyugaton a napsütésé lesz a főszerep. Ha ugyan csak rövid időre is, de tavasziasra fordul az idő, a nappali csúcsértékek az ország délnyugati részén akár 14 Celsius-fokot is elérhetik. Marad a mérsékelt légmozgás.



