Horvátországban már a Covid 19 ötödik hullámára készülnek, január második felében várják!

Horvátországot január második felében éri el a járvány ötödik hulláma, és senki nem fogja tudni elkerülni az érintkezést a koronavírus új, omikron nevű változatával, a védekezés legfőbb eszköze pedig az emlékeztető oltás - jelentette ki Vili Beros horvát egészségügyi miniszter a kabinet csütörtöki ülésén.

Illusztráció -TASR

Kiemelte: eddig mindössze 24 esetben azonosították az új vírusvariánst az országban, de az alacsony átoltottság, a járványügyi szabályok figyelmen kívül hagyása és az emlékeztető oltások felvételének halogatása miatt nem fogják tudni elkerülni az ötödik hullám teljes erejének következményeit.

Hozzátette: az elmúlt időszakban, bár csökkent a kórházban kezelt betegek száma, az egészségügyi intézmények állandó készenlétben állnak az esetszámok növekedése miatt.

Davor Bozinovic belügyminiszter bejelentette, hogy további két héttel meghosszabbították a jelenleg is érvényben lévő korlátozásokat, amelyek december 31-én járnának le. Továbbra is korlátozzák a nyilvános összejöveteleket, a rendezvények látogatását, a beutazást és az állami szférában a munkavégzést is védettségi igazoláshoz kötik, továbbá kötelező a maszk viselése zárt térben. Meghosszabbították azt a rendeletet is, amelyben megtiltották a beutazást a dél-afrikai régióból az omikron miatt.

A valamivel több mint négymilliós Horvátországban csütörtökre 5958 új koronavírus-fertőzöttet azonosítottak, és a vírus okozta Covid-19 betegségben 27-en hunytak el. Kórházban 1858 beteget ápolnak, közülük 239-en vannak lélegeztetőgépen. Az országban eddig 2 257 261-en kaptak védőoltást, közülük 2 137 145-en már a második adagot is.

A szomszédos Szlovéniában az elmúlt 24 órában 1704 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak, és a fertőzés következtében nyolc beteg halt meg. Kórházban 574 beteget ápolnak, közülük 186-an vannak intenzív osztályon. A valamivel több mint kétmillió lakosú országban eddig 1 249 503-an kaptak védőoltást, közülük 1 189 293-an mindkét adagot.

Janez Jansa szlovén kormányfő a szlovén közszolgálati televíziónak adott interjújában rámutatott: várhatóan a legtöbb fertőzéssel járó napok és hetek előtt állnak, ezért valószínűleg ismét fel kell majd adni bizonyos szabadságjogokat. Jansa ugyanakkor nem volt egyértelmű a koronavírus elleni kötelező oltás bevezetését illetően, amelyről Borut Pahor államfő nemrég úgy nyilatkozott: ha a szakértők javasolnák, kérné a képviselőktől, hogy egyhangúlag támogassák az erről szóló döntést.

