Az ENSZ szudáni élelmiszerraktárjaiból több mint ötezer tonna élelmiszert vittek el tolvajok!

Az ENSZ Élelmezési Világprogramja (WFP) felfüggesztette működését Szudán Észak-Dárfúr nevű tartományában, mert az utóbbi időben fosztogatás céljával számos támadás érte ottani raktárjait; ez az intézkedése mintegy kétmillió, segélyre szoruló embert érint - közölte a szervezet.

Fotó: TASR

A térségben fenntartott három raktárjából a tolvajok több mint ötezer tonna élelmiszert vittek el.

A WFP még a hét elején arról számolt be, hogy ismeretlen fegyveres csoport megtámadta a tartományi székhelyen, El Faserben lévő raktárját. Emiatt a helyi hatóságok kijárási tilalmat vezettek be a tartományban, de a fosztogatás folytatódott, sőt, a többszáz fegyveres a raktárépület szerkezeti elemeiből is sokat elvitt - olvasható a közleményben.

David Beasley, a A WFP ügyvezető igazgatója - aki egyébként korábban amerikai republikánus politikus volt - azt írta: ezzel nem csak a szervezet működését és a segélyezendőket érte nagy kár az egész országban, hanem veszélybe kerültek az alkalmazottak is. Ha a WFP át is tudna szállítani élelmiszert Szudán más részeiből Észak-Dárfúrba, akkor a másutt élő, szintén segélyre szoruló lakosokat rövidítené meg.

Szudán a világ egyik legszegényebb országa, jövőre csaknem 11 millió lakosa fog élelmiszer- és egyéb segélyre szorulni a WFP becslése szerint. A szervezet arra kéri a szudáni hatóságokat, hogy szerezzék vissza az ellopott élelmet és építési anyagokat, valamint gondoskodjanak a WFP biztonságos működéséről Észak-Dárfúrban.

A SUNA szudáni állami hírügynökség csütörtökön jelentette, hogy a hatóságok El Faserben őrizetbe vettek több embert, akit a fosztogatásban történt részvétellel gyanúsítanak.

Közben az országban - főleg a fővárosban, Kartúmban - folytatódnak a rendszeres tüntetések a demokratikus átmenetet meghiúsító, október 25-i katonai puccs ellen. Egy orvosszervezet szerint csütörtökön ismét meghalt négy civil, többtucatnyian pedig megsebesültek, mert katonák tüntetőkre lőttek. Az egyik múlt szombati tüntetésen 235 ember sebesült meg a levegőbe leadott lövésektől, könnyfakasztó gránáttól és gumibotos ütlegeléstől.

mti/para