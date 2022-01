Gröhling örülne, ha sikerülne pénzt elkülöníteni a tantermek korszerűsítésére

Branislav Gröhling (SaS) oktatásügyi, tudományos, kutatási és sportminiszter örülne, ha 2022-ben ismét sikerülne pénzt találniuk a tantermek és a közös térségek korszerűsítésére. Ezt a TASR-nek adott interjújában közölte.

Illusztráció - Cséfalvay Á. András (archívum)

„Az oktatásügy modernizációjában nagy elmaradások vannak. Ezért hirdettük meg a Modernebb iskola c. pályázatot is, amely a tantermek és a közös térségek korszerűsítéséről szól” – mondta az oktatásügyi miniszter. Mint hozzátette, 1800 kérvény érkezett az iskoláktól.

Az első körben a tárca 144 iskolát támogatott. „A képzés tartalmának és a tanítási módszereknek a megváltoztatása mellett jó, ha azokon a helyiségeken is alakítunk, amelyekben a tanulók tanulnak, illetve a napjuk legnagyobb részét töltik. Ha jövőre is sikerül erre a célra pénzt elkülönítenünk, örülni fogok, ha további iskolákat is támogathatunk” – tette hozzá Gröhling.

(TASR)