Megállt a fertőzöttszám csökkenése Szlovákiában

Szilveszter napján 2660 PCR-teszt lett pozitív a kivizsgált 10 494-ből, ami azt jelenti, hogy most is 25%-os volt a pozitívak aránya.

Illusztráció

A járvány harmadik hullámának november végi, december eleji tetőzésekor a pozitivitás a 35%-ot is elérte, azóta viszont a fertőzöttszámmal együtt csökkenésnek indult. Az utóbbi napokban viszont megállni látszik 25% környékén, ami azt is jelentheti, hogy egyre inkább az omikron variáns terjed Szlovákiában is.

Az év utolsó napján 30-cal nőtt a koronavírus-fertőzés miatt elhunytak száma, a járványnak ezáltal már 16 665 igazolt áldozata van Szlovákiában.

Tovább csökkent viszont a koronavírus-fertőzéssel összefüggésben kórházban kezelt személyek száma. Jelenleg 2313-an vannak, 23-mal kevesebben, mint egy nappal korábban.

(NCZI)