Heger tartja a hátát Lengvarskýért

Eduard Heger (OĽaNO) miniszterelnök a TASR-nek adott interjújában beszélt arról, hogy a járványkezelésben Vladimír Lengvarský (OĽaNO-jelölt) egészségügyi miniszter szava számít, ő pedig tartja a hátát érte.

Eduard Heger (Fotó: TASR)

A kormányfő leszögezte, senki se higgye, hogy ő maga nem foglalkozik ezzel a kérdéssel, ugyanakkor a járványkezelés menedzselését nem akarja átvenni, mivel erre a miniszternek van meg a szakmai apparátusa.

"Láthatják, hogy mindez a védnökségem alatt zajlik, ugyanakkor más minisztériumaink és reformjaink is vannak, melyekre időt kell fordítanunk, és azt hiszem, senki sem szeretné, hogy a miniszterelnök csak egyvalamivel foglalkozzon" - mondta.

Elárulta, hogy miután átvette a kormányelnökséget, kialakított egyfajta állandó jellegű válságstábot, mely alá bekerült a belügyi, az igazságügyi, a gazdasági és egészségügyi tárcától, valamint a Kormányhivataltól egy személy" - szögezte le, hozzátéve, hogy az egész a belügyminisztérium égisze alatt zajlik.

Az egészben viszont a legfontosabb "játékos" Lengvarský, aki együttműködik a többi tárcával. Emlékeztetett, hogy a gazdasági mobilizációról szóló törvényt ugyan Richard Sulík terjesztette be, de az egészségügyi miniszternek is fontos szerepe volt a megszületésében, hasonlóképp a járvánügyi törvény kapcsán, amelyet az igazságügyi tárcával közösen terjesztettek be.

(TASR)