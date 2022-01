Gyerekek karácsonyi ajándékait lopták el a vágsellyei szociális intézetből!

Újév napján betörtek a vágsellyei Minibodka nevű szociális intézetbe, és ellopták a gyermekek karácsonyi ajándékait - számolt be róla a Joj TV.

Forrás: Minibodka.sk

Milan Daniel, a rászoruló gyermekeket segítő intézet vezetője a tévének elmondta, hogy az épületüknél kihelyezett kamerán látni, ahogy az egyik elkövető megérkezik a bejárathoz, dobozokkal a kezében, mintha ajándékot hozna, majd azokat lerakta a kinti karácsonyfához, és be akar jutni. Amint a kamerafelvételekből kiderül, négy elkövető is volt, akik a bejárati ajtó betörése után jutottak be az épületbe. Az egyikük közben meg is sérülhetett, mivel megszáradt vérfoltra is bukkantak a helyszínen.

Amikor ott jártak, a gyerekek éppen az animátorok felügyelete alatt aludtak az emeleten. Az elkövetők azokra az ajándékokra utaztak, amelyeket a gyerekek karácsonyra kaptak adományozóktól. Az ott lévő karácsonyfán rajta voltak a gyerekek nevei a kívánságaikkal együtt.

Az ajándékok papírtáskákban voltak a fa alatt. Az intézmény vezetője közölte, némelyik gyerek kórházban van, ezért nem tudta még átvenni az ajándékát. "Az elektronikai eszközökre utaztak, apróságokra, órákra, fülhallgatókra, mp3-lejátszókra, olyasmikre, amiket ezek a gyerekek korábban soha nem láthattak" - monta Milan Daniel.

Az intézmény elsősorban családon belül kínzott, sanargatott, elhanyagolt vagy elhagyott gyerekekkel, árvákkal foglalkozik.

Renáta Čuháková kerületi rendőrszóvivő közlése szerint betörés, lopás és károkozás ügyében nyomoznak.

(Joj TV)