Alpesisí-vk - Petra Vlhová nyerte a zágrábi szlalomot

Petra Vlhová nyerte kedden az alpesi sízők világkupa-sorozatának női műlesikló futamát Zágrábban.

Petra Vlhová (Fotó: TASR/Martin Baumann)

A szlovák versenyző már az első futam után is vezetett, 64 százados előnyéből aztán 50-et megőrzött a második menetben a szám olimpiai és négyszeres világbajnokával, az amerikai Mikaela Shiffrinnel szemben, aki ezen a viadalon tért vissza koronavírus-fertőzése után. Harmadikként az osztrák Katharina Liensberger zárt, de az ő hátránya már több mint két másodperc volt.

A horvát fővárosban rajthoz állt Tóth Zita is, de a nem túl ideális körülmények között - nyolcfokos melegben gyorsan romlott a pálya állapota, ráadásul az élénk szél is zavarta az indulókat - a hatvanfős mezőny utolsó sízőjeként kiesett. A Vasas pekingi téli olimpiára készülő 19 éves versenyzőjének ez volt a második vk-viadala, tavaly októberben a söldeni szezonnyitó versenyen mutatkozott be óriás-műlesiklásban.

A horvát fővárosban a pandémia miatt ezúttal zárt kapuk mögött rendezik meg a hagyományos szlalomversenyt, amely rendszerint az idény egyik leglátogatottabb viadala. A nők után szerdán a férfiak is összemérik a tudásukat és gyorsaságukat műlesiklásban.

Eredmények:

1. Petra Vlhová (szlovák) 1:56.99 perc (55.99 mp/1:01.00 p)

2. Mikaela Shiffrin (amerikai) 1:57.49 (56.63/1:00.86)

3. Katharina Liensberger (osztrák) 1:59.10 (57.16/1:01.94)

Tóth Zita kiesett az első futamban.

Az összetett vk állása 17 verseny után (még 20 van hátra): 1. Shiffrin 830 pont, 2. Vlhova 715, 3. Sofia Goggia (olasz) 657

A szakági vk állása 5 verseny után (még 4 van hátra): 1. Vlhová 480 pont, 2. Shiffrin 340, 3. Liensberger 262

(MTI)