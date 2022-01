Óriási pénzekkel húzta le az embereket egy luxusretikülökkel üzletelő házaspár

Számos ember tett panaszt egy házaspárra, amely a közösségi hálón kereskedik drága, luxusretikülökkel. A károsultak szerint a páros pénzt csalt ki tőlük, de az ígért terméket nem kapták meg.

Illusztráció (Fotó: Pixabay)

A csalás olyan emberektől kért kölcsönön alapult, akiknek volt elég pénzük arra, hogy előzetesen rezerváljanak márkás, luxusretikülöket, amelyek kiszállítására hónapokat kellett volna várni, mivel hiány van belőlük a piacon. Az érdeklődőknek tehát azt állították, hogy ha valamivel drágábbért megrendelik az árucikket, akkor sokkal hamarabb kézhez kaphatják. A TV JOJ szerint sokan választották ezt az utat, de hiába fizették ki az összeget, az ígért retikül nem érkezett meg.

A károsultak között van a Pozsonyban étteremmel rendelkező ismert séfszakács, Massimo Attanasio partnere is. Állítása szerint több mint 35 olyan személyről tudnak, akiket átvert a házaspár, és olyan is volt, hogy valaki 10 évvel ezelőtti esetről számolt be. Egy érdeklődőnek például már több mint egy éve 30 ezer euróval tartoznak. A séfszakács szerint néhány esetben előfordult, hogy visszautaltak bizonyos összeget, hogy „ezzel is elhallgattassák az embereket”, de aztán csak sorra jöttek a beteljesítetlen ígérgetések.

A TV JOJ sikertelenül próbált kapcsolatba lépni a házaspárral, a közösségi oldalon viszont kiírták, hogy az e-shop elhatárolódik az állításoktól, amivel károsítják a vállalkozás jó hírnevét, ezért jogi lépéseket terveznek. Több károsult azt tervezi, hogy tömeges feljelentést tesz, illetve polgárjogi úton intéznék az ügyet.



(noviny.sk)