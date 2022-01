LÉNYEG: Az állami alkalmazottak most annyi pénzt kapnak, amivel kifizethetik a drágább gázt, az EU-s szankciók meg nem érdekelnek senkit sem

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Boris Kollár mindenevő (Fotó: TASR)

Mintha egy napra hirtelen megszűnt volna a világjárvány, és a helyét átvették volna a vírusmentes hírek, amiből volt szerdán elég.

Itt van mindjárt a főügyész esete, aki váratlanul csöppent bele egy az átlagpolgárt alig érintő védelmi-külpolitikai téma közepébe. Azzal viszont, hogy Maroš Žilinka már kedden megkritizálta Szlovákia formálódó védelmi szerződését az Egyesült Államokkal, ráadásul szerdán meg kiderült, hogy több napos kiruccanást tervez Moszkvába, hogy együtt tisztelegjen az orosz elvtársakkal az ottani elnyomó rendszer előtt, a közbeszéd tárgya lett ez a két NATO-tag között aláirandó egyezmény.

A főügyészség váratlanul kotnyeleskedett bele ebbe a hadügyi kérdésbe, és egy csomó észrevételt tett a tervezett szerződéssel kapcsolatban úgy, hogy a dokumentum egészét el is utasítja. Žilinkáék kiegyensúlyozatlannak tartják a tervezetet, és meggyőződésük, hogy ilyen paktum jóváhagyásával sérülne az ország szuverenitása.

Ilyen az, amikor a főügyész kontárkodik

Pedig egy darabig úgy nézett ki, hogy a szerződés ellen csak a szokásos Kreml-párti ruszofilek fognak ágálni, amilyen például Robert Fico és a még nála is nyomibb "nemzetvédő" hottentották. De az, hogy most a szlovák főügyész is beleállt ebbe a témába, mindenképpen különös, amit csak tetéz az, hogy jövő héten meg nem rest elzarándokolni az Oroszországba, hogy koccintson majd az ottani kollégájával, azaz a szerencsétlen sorsú orosz ellenzék elnyomóival a "nélkülözhetetlen" együttműködésük sikerére. Elvégre 300 éve, még a cári időkben hozták létre ott a közvádló szerepét betöltő állami szervet. És erre inni kell. Az meg a legkevésbé sem izgatja Žilinkát, hogy az általa meglátogatni kívánt rezsim vagy ezer politikai fogolyt küldött már a rácsok mögé. Arról nem is beszélve, hogy az őt invitáló ottani főügyész, az emberi jogok megsértése miatt rajta szerepel az Európai Unió orosz tisztségviselők ellen bevezetett szankciós listáján. Most akkor majd kissé bonyolultabb lesz a kormánynak jövő héten elfogadnia ezt az egyezményt az amerikaiakkal, mert egyszeriben mindenki felkapta a fejét. Pontosabban, a zavarosban halászó koalíciós tagok - elsősorban a Sme rodinás frakció - újabb piszkálódásra, gáncsoskodásra kapnak esélyt, hiszen szegről-végről az "ő emberük" a főügyész, ezért majd a kabineten belül biztos képviselik a véleményét is. Nem válogatósak.

Kollár mindenevő

És ebben következetesek. Ahogy az már kedden is kiderült, amikor Boris Kollár arról beszélt, az őszi regionális választásokkor bárkivel együttműködik, nincs semmi, ami megkötné a kezét. Ennél még Igor Matovič is jellemesebb, hiszen ő szerdán azt nyilatkozta, az önkormányzati voksolás kapcsán az OĽaNO kizárja az együttműködést a Smerrel, az abból levált Hlasszal, továbbá a Marian Kotleba-féle párttal, és az ebből lemorzsolódó Republikával. Ráadásul a pénzügyminiszter „más korrupt vagy szélsőséges politikai csoportosulásokkal” sem szívesen közösködne.

Drágul az élet, de vannak kivételek

Közben a világban még mindig tomboló, de Szlovákiában egyelőre lassan visszahúzódó koronavírussal összefüggésben szerdán szinte csak "árdrágulásos" hírek futottak be. Arról már többször írtunk, mennyire függ össze a hónapokkal ezelőtti leállások után hirtelen beindult kereslet miatti árrobbanás, amit az Árszabályozási Hivatal megpróbált aprópénzre váltani. Osztottak-szoroztak, és az jött ki, hogy idén a villany 10-15 százalékkal, a gáz még ennél is többel lesz drágább Szlovákiában. Még szerencse, hogy 2022 első felében minden állami és közalkalmazott 350 eurós egyszeri jutalmat kap az államtól és még 3 százalékos béremelésre is számíthatnak. Legalább számukra ebből futhatja majd a pluszkiadásokra.

Sidó Árpád