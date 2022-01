Európai Bizottság: Több mint 60 ezer fiatal kapott ingyenes uniós vasúti bérletet

A 2021 októberében közzétett pályázaton indult 18 és 20 év közötti európai fiatal közül 60 950-en kaptak ingyenes uniós vasúti bérletet az Európai Unió DiscoverEU nevű programja keretében; Magyarországról 1274-en juthatnak egyhónapos, ingyenes vonatbérlethez - közölte az Európai Bizottság pénteken.

A sikeres pályázók 2022 márciusa és 2023 februárja között használhatják fel utazási igazolványaikat, egy legfeljebb 30 napos időszak alatt.

Az uniós bizottsági tájékoztatás szerint, mivel továbbra is bizonytalan a világjárvány alakulása, egy új mobil utazási igazolvány révén az EU minden utazónak rugalmas foglalási lehetőséget biztosít. Az indulási dátum egészen az indulás időpontjáig bármikor módosítható. A mobil utazási igazolványok egy évig érvényesek.

A kiválasztott fiatalok egyedül vagy legfeljebb ötfős, a támogatható korosztályba tartozó fiatalokból álló csoportokban utazhatnak. A fenntartható utazás előmozdítására az uniós program főként a vasúti utazást támogatja. Annak érdekében azonban, hogy minél több helyre eljuthassanak az EU-ban, a résztvevők más közlekedési eszközöket is igénybe vehetnek, buszt vagy kompot is például, illetve kivételes esetekben repülőjegyre is felhasználható az igazolvány.

Minden egyes tagállam fiataljai számára meghatározott számú utazási igazolvány áll rendelkezésre az adott ország népességének az Európai Unió teljes lakosságához viszonyított aránya alapján.

A 2018-ban indított uniós program ez idáig mintegy 130 ezer ingyenes utazási bérletet finanszírozott. A következő pályázati fordulót 2022 tavaszán hirdetik meg.

