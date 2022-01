A Fülöp-szigeteken lecsukják az otthonról kimozduló oltatlanokat

Rodrigo Duterte Fülöp-szigeteki elnök arra utasította a helyi közösségi vezetőket, hogy tartsák otthonaikban azokat, akik nem vették fel a koronavírus elleni oltást, és amennyiben az oltatlanok nem engedelmeskednének, tartóztassák le őket - jelentette be Karlo Nograles elnöki szóvivő pénteken.

Rodrigo Duterte - Archívum

"Keressék meg az oltatlanokat, és utasítsák őket, hogy maradjanak nyugton! Ha nem engedelmeskednek (...), a falu vezetője jogosult letartóztatni őket" - fogalmazott az elnök a járványügyi bizottság csütörtöki ülésén.

Nograles elmondta, hogy az egész országra érvényes rendelkezést az emberek védelme érdekében hozták, s kiemelte, hogy "az oltatlanok mindenkit veszélybe sodornak".

A több mint 13 milliós manilai metropolisz térségében január elején már korlátozásokat vezettek be az oltatlanok számára, akik csak különösen fontos esetben hagyhatják el otthonaikat. Az övezetben ismét megugrott a frissen regisztrált fertőzöttek száma, a hatóságok az aggasztó adatokat az ünnepi összejövetelekkel és az omikron variáns terjedésével magyarázzák.

Pénteken az ország egészségügyi minisztériuma 21 819 új fertőzést és 129 halálos áldozatot jelentett, ez szeptember 26-a óta a legmagasabb szám. A pénteki adatokkal a Fülöp-szigeteken a járványnak már több mint 2,91 millió fertőzöttjéről és 51 871 halottjáról tudni.

Maria Rosario Vergeire egészségügyi államtitkár kijelentette: jóllehet, az omikron variánsról több jelentés is azt állítja, hogy enyhébb tüneteket okoz, mindenképpen meg kell akadályozni a vírus terjedését, hogy elejét vegyék a további - esetleg veszélyesebb - mutációk kialakulásának. Felszólította az embereket, hogy oltassák be magukat, valamint arra kérte őket, hogy továbbra is hordják a maszkot, mossanak rendszeresen kezet és tartsák be a társadalmi távolságtartásra vonatkozó előírásokat.

Csütörtökig a 110 milliós ország lakosságának csaknem 47 százaléka, azaz több mint 51 millió ember kapta meg az oltást, és megkezdődött az emlékeztető oltások felvétele is.

