A lockdown már nem segít, új intézkedések kellenek Szlovákiában is – Új korszakot nyit a járványban az omikron!

Korábban már írtunk arról, hogy más országokhoz hasonlóan Szlovákiában is rövidülhet a karantén, és még az is előfordulhat, hogy fertőzöttek is kénytelenek lesznek dolgozni. Szlovákiának is alkalmazkodnia kell majd az eddig nem tapasztalt erejű fertőzéshullámhoz, mely során rövid időn belül nagyon sokan kerülnének karanténba, ha a jelenlegi szabályok érvényben maradnak.

Illusztráció - Cséfalvay Á. András (archívum)

Elemzők szerint Szlovákiában a járvány negyedik, omikron variáns által uralt hullámának csúcsán egy nap alatt 180 ezren is megfertőződhetnek. Egy hét alatt tehát százezrek kerülhetnek izolációba.

A kormánynak emiatt át kell értékelnie az eddigi intézkedéseket, melyek az omikron terjedése miatt jelentősen veszítenek a hatékonyságukból. Szakemberek szerint az olyan intézkedéseknek, mint az üzletek, mozik, színházak bezárásának, vagy akár a fertőzöttek kontaktkutatásának ilyen mennyiségű koronavírusosnál nem lesz értelme.

Richard Kollár matematikus szerint a standard intézkedéseknek nincs hatása, az egyedüli megoldás az oltás felvétele.

Vladimír Krčméry és Kollár is egyetértenek abban, hogy az omikron okozta hullámot egy teljesen új járványként kell kezelni. Teszthiány léphet fel Szlovákiában, miközben még egy kemény lockdown sem segíthet igazán.

Már a deltánál is emlegették, most viszont különösen érvényes, hogy az omikron variánst nem kerülheti el senki. A fertőzőképessége a himlőével ér fel, ami azt jelenti, hogy egy ember tíz másikat is képes megfertőzni. A 2019-es járványt indító koronavírusnál ez a szám 3 volt, a delta variáns esetében pedig 6.

Ebből kifolyólag a mostaninál is nagyobb jelentősége lesz az FFP2-es védelmi szintű reszpirátoroknak.

Ha ugyanis fertőzöttel kerülünk kapcsolatba, jelentősen csökkentik a vírusdózist, amivel a szervezetünk találkozik. Kisebb vírusdózis esetén nagyobb az esélye az enyhébb lefolyású megbetegedésnek, vagy annak, hogy tünetmentesen átvészeljük az egészet.

Szakemberek szerint a reszpirátor lehet az egyedüli védelem azok számára, akik eddig nem fertőződtek meg és nincsenek beoltva. A reszpirátor viseletének kötelezettsége ezért Szlovákiában érvényben marad minden nyilvános beltérben, beleértve a tömegközlekedési eszközöket.

Alexandra Bražinová epidemiológus elemzése szerint ilyen személyekből jóval több van Szlovákiában, mint a környező országokban. Arra is rámutat, hogy azok fele, akik átestek a covid-fertőzésen, semennyi antitesttel nem rendelkezik.

Richard Kollár rámutatott, hogy az omikron okozta hullám alatt nem lesz értelme újra bezárni az olyan helyeket, ahol az emberek reszpirátort viselve találkoznak egymással, mivel egy ilyen intézkedés nem teríti szét jobban az időben a fertőzöttszámot, csak 2-3 napot nyerhetünk vele. Kollár szerint azt más országok is felismerték, hogy a kisebb egységek bezárása nem hatékony a járvány terjedése ellen, és ezért nem is vezették be.

Ezzel szemben viszont a családi ünnepségeket, esküvőket és hasonló találkozókat, amelyeken nem tartják be a reszpirátor viselésének kötelezettségét, korlátozni kell, mivel ezek az események a fertőzés szuperterjesztésére alkalmasak. Éppen ezért Kollár szerint minimálisan márciusig ezeket be kellene tiltani.

Zuzana Krištúfková epidemiológus szerint viszont Szlovákia számára nem lesz elegendő például lemásolni azokat az intézkedéseket, melyeket a britek vagy a dánok már meghoztak, mivel nálunk alacsony a beoltottság. Úgy véli, Szlovákia nem engedheti meg magának a nagyobb tömegrendezvényeket, sem azt, hogy este is nyitva maradjanak a vendéglátóhelyek.

Kollár kifejtette, hogy az omikron okozta hullámnak sokkal nagyobb a társadalmi következménye, mivel az egyszerre megfertőződő és karanténba kerülő nagy számú ember miatt megbénulnak a munkahelyek. Más országokban ezért csökkentik a karantén hosszát, ami viszont azt eredményezi, hogy az emberek annak tudatában térnek vissza a munkahelyükre, hogy még fertőzhetnek.

Krištúfková megerősítette, hogy a karantén lerövidítéséről Szlovákiában is tárgyalnak és javasolni fogják, ennek pontos formájáról viszont még nem árult el semmit. Csehországban például ötnapos karantén után az emberek már visszatérhetnek a munkahelyükre, a második 5 napban viszont még mindenhol (nemcsak a munkahelyen) reszpirátort kell viselniük.

A szakmai konzílium Szlovákiában is azt tanácsolja, hogy aktiválják a válságterveket, és akik a munkájukat például nem tudják otthonról végezni, azokat a munkahelyen osszák olyan csoportokra, amelyek nem találkoznak egymással - az öltözőben, az étkezdében és az utazás során sem.

Így ha az egyik csoport megfertőződik, a másik még dolgozhat és a gyárak nem bénulnak le. A szakemberek szerint emellett szükséges a heti két tesztelés, valamint a gyakori szellőztetés.

Kollár szerint január és február fordulóján következhet be az, hogy a szlovákiai tesztelési kapacitások már nem lesznek elegendőek, a laboratóriumok nem lesznek képesek kellő számú tesztet kivizsgálni és az antigéntesztek elfogynak. Ha ez megtörténik, akkor az oltatlanoknak, akik nem estek még át a covidon, bonyolult lehet negatív teszttel igazolni, hogy nem fertőzöttek.

Martin Pavelka az Egészségügyi Elemző Központ munkatársa szerint képesek lehetünk megküzdeni az omikronnal, de ahhoz szükség van a harmadik oltásra.

Krištúfková leszögezte, hogy az emlékeztető oltás 76%-ban véd a megfertőződéstől, és 95 százalékban a betegség súlyosabb lefolyásától. A második oltás becslések szerint csak 9 hétig biztosít magas fokú védelmet az omikronnal szemben. Fél év elteltével a védelem 40% alá esik.

(SME)