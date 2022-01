Eldőlt, melyik csapat mezét ölti magára tavasszal Dzsudzsák Balázs

A közlemény szerint a 35 éves válogatott labdarúgó, akinek idén nyáron lejár a szerződése a Lokinál, nem távozik a téli átigazolási időszakban.

„Bár szokás szerint rengeteg pletyka, találgatás és meg nem erősített sajtóinformáció látott napvilágot Dzsudzsák Balázst illetően, a DVSC ezúton tudatja, hogy a 108-szoros válogatott labdarúgó továbbra is a Loki mezében ragadhatja tapsra a szurkolókat. A debreceni csapatkapitány a DVSC élő szerződéssel rendelkező játékosa, és a tavaszi idényben is az marad. Klubunkhoz egyébiránt semmilyen másik csapattól nem futott be hivatalos megkeresés Dzsudzsák Balázs kapcsán”