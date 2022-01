LÉNYEG: Krajniak talált félmilliárdot a nyugdíjbónuszra, a kormány naponta módosít a járványintézkedéseken, az MKP meg Békemenetre küldi híveit

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

A tavaly novemberi Békemenet (Fotó: civilosszefogas.hu)

A mai LÉNYEG meghallgatható itt:

Podcastjaink elérhetők az Apple Podcasts és a Google Podcasts alkalmazásban, valamint a Spotify-on is!

Mától (hétfő) befejeződött az éjszakai kijárási tilalom, a karácsonyi szünidő leteltével a gyerekek visszatérhettek az iskolapadokba és elméletileg beindulhatna a kulturális élet is. Az első két intézkedésnek valóban van látszata: a kijárási tilalom végével a vendéglők a rendes záróráig fogadhatnak vendégeket, igaz, csak OP-rendszerben, az iskolákba pedig tényleg visszatértek a gyerekek.

A kultúra azonban csak nevet kínjában a kormány intézkedésén, amely

ugyan engedélyezte a színházak, koncerttermek és a mozik megnyitását, de 50 főben maximálta a létszámot – természetesen OP-rendszerben.

Ilyen feltételek mellett egyetlen színháznak, koncertteremnek sem éri meg kinyitnia, hiszen a fűtést sem tudnák fedezni a jegyárbevételből.

A kormány ugyan rögtön a nyitás első napján, vagyis

már ma (hétfőn) módosította is ezt a szabályt, 100 főben vagy a nézőtér kapacitásának 50 százalékában húzta meg az új plafont.

Hogy ez elég lesz-e a tényleges nyitáshoz, és több hónapos zárva tartás után látunk-e – itthon is – színházi előadást, beülhetünk-e egy filmre, az talán a héten kiderül.

Egy "új járvány" jön

Az omikron pedig még mintha továbbra is elkerülné Szlovákiát, a fertőzöttek számával együtt csökken a kórházi ápoltak és az elhalálozások száma is Pedig már Magyarországon és Csehországban is növekedés tapasztalható, legalábbis a fertőzöttek számában. Az omikron pedig szakemberek szerint más lesz, mint a delta volt, mivel rendkívül fertőző, nem segít ellene a lezárás sem, ezért felesleges is lenne leállítani a gazdaságot. Előnye azonban, hogy kevésbé súlyos megbetegedést okoz, így arányaiban kevesebben kerülhetnek majd kórházba.

A gyors terjedés viszont önmagában komoly kieséseket okozhat, hiszen a fertőzötteket karanténban kell tartani, így akár több százezer ember eshet ki a munkából, beleértve az egészségügyi dolgozókat, tanárokat, buszsofőröket is.

Várható, hogy emiatt rövidül majd a karantén is.

Nyugdíjbónuszra állítólag még van félmilliárd

Milan Krajniak szociális ügyi miniszter hétfőn újra elővette a családi nyugdíjbónuszra vonatkozó ötletét. Egyelőre még nem a kész törvénytervezetet mutatta be, de állítja, akár már jövőre „utalhatják” a felnőtt és dolgozó gyerekek a nyugdíjas szüleiknek az akár 50 eurós bónuszt.

Krajniak szerint erre lesz pénz is, mert a Szociális Biztosítónak van, ráadásul nemcsak a szükséges 550 milliót tudná kifizetni, hanem akár 200 millióval többet is, ha kellene.

Hogy eddig mit csinált ezzel a felesleges félmilliárd euróval a biztosító, arról nem beszélt a miniszter, pedig a karácsonyi nyugdíj is belekerült néhány százmillióba.

A tanárok adnak még egy esélyt a kormánynak

A nyugdíjbónuszra – állítólag – van félmilliárd euró, de a tanárok rendes béremelésére még mindig nem talált a kormány elég pénzt. Júliustól mindössze 3 százalékkal emelkednek a pedagógusbérek, ami 5-6 százalékos infláció mellett gyakorlatilag bércsökkenést jelent.

De nem is kell nagyon igyekeznie a kabinetnek, hiszen a pedagógusok a januárra tervezett sztrájkot maguktól elnapolták. „Adnak még egy esélyt a kormánynak”, mondják.

Igaz, most januárban is kapnak egyszeri 350 eurós bérkiegészítést, vagyis éppen annyit kapnak, mint egy három adaggal beoltott nyugdíjas, ha levonjuk az adót.

Orbán mellé állt az MKP

Hétfőn a Szövetség MKP-platformja is elérkezettnek látta az időt, hogy – egy másik ország belügyeibe be nem avatkozva – letegye voksát Orbán Viktor és a Fidesz mellett. Felszólították követőiket, hogy vegyenek részt a március 15-re tervezett budapesti Békemeneten, amelynek egyetlen célja a Fidesz választási győzelmének elősegítése.

Reméljük buszokat is szerveznek majd, mert az diszkriminatív lenne, ha egész Magyarországról – és Erdélyből, Kárpátaljáról meg a Vajdaságból is – ingyen buszokkal hordanák az embereket Budapestre, csak a szlovákiai magyaroknak kellene saját pénzen elutazni Orbán dicsőítésére.

Lajos P. János