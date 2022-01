LÉNYEG: Az ópé plusz jöhet, Milanová meg mehet

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Matovič várhatóan nem bánik majd kesztyűs kézzel Milanovával (Fotó: a SZK Kulturális Minisztlriuma)

Napoknak kellett eltelnie, amíg végre ismét valami újat talált ki a kormányzat koronavírus fronton: no nem arról van szó, hogy hatékony kampánnyal rukkoltak volna elő az oltási kedv felpezsídítésére, erre több mint egy évvel az oltás megkezdése után is hiába várunk. Az egészségügyi minisztérium vezetése azt találta ki, hogy az eddigiek mellé bevezet egy új rezsimet is, ezt OP plusznak nevezték el.

Végre valami plusz: nem lesz elég a két oltás

Eddig ugye volt az OTP rendszer, amelyik azt jelentette, hogy az oltottak, a negatív teszttel rendelkezők és a betegségen átesettek élvezhettek bizonyos előnyöket az oltásellenesekkel szemben. Ennek szigorított változata volt az OP rezsim, amelyben már hiába lobogtattuk friss tesztünket, az nem ért semmit. Most pedig – ha a kormány is rábólint az egészségügyi minisztérium ötletére – jöhet az OP+.

Ebbe a rezsimbe azok tartoznának, akik megkapták a vakcina mindhárom adagját, akik két oltást kaptak és mellette rendelkeznek friss teszteredménnyel, illetve, akik két vakcinát kaptak és az elmúlt 180 napban vészelték át a betegséget.

Világos, mint az omikron, nem igaz?

OTP, OP, OP plusz – ha valaki kezd elveszni a rövidítések tengerében, annak számára van egy jó hírünk: a hiba nem az ön készülékében van.

Szóval ez az OP+ rendszer vonatkozhat majd olyan, járványügyi szempontból magas kockázattal járó eseményekre, mint az esküvők vagy az ünnepségek, és várhatóan egyes sporteseményekre vagy például wellnessbe sem mehetnek az egyszerű „ópések”, csak a pluszosak.

Úgy néz ki, hogy az omikron tetőzése után búcsút inthetünk a Covid-automata már megszokott színskálájának is, ugyanis Vladimír Lengvarský egészségügyi miniszter szerint a járványhelyzet jelenlegi gyors alakulása miatt egy járás két hét alatt zöldről fekete besorolásra váltana át.

Mindez persze egylőre csak terv, majd meglátjuk, valamelyik koalíciós partner nem fúrja-e meg a javaslatot.

Milanová esete az „udvari bolonddal”

Igazat kell adnunk Peter Pellegrininek, aki szerint azonnal le kellene mondania a kulturális miniszternek. Nem csak azért, mert botrányos, ahogy a koronavírus-járvány miatt ellehetetlenítette a kulturális intézményeket, hanem azért is, ami kedden derült ki vele kapcsolatban.

Kedden kiderült, Natália Milanová éveken át intenzíven kommunikált Peter Tóthtal, aki volt már újságíró, titkosszolgálati vezető és Marian Kočner jó ismerőse is.

Ez a Peter Tóth hozta létre azt a megfigyelő csapatot, akiket Marian Kočner több újságíró, köztük Ján Kuciak megfigyelésére bérelt fel még 2016-ban, ezt a rendőrségnek védett tanúként be is vallotta.

A kommunikáció állítólag azután is folytatódott, hogy Milanová elkezdett együttműködni az OĽaNO-val.

„Az udvari bolond mindig is fontos szereplő volt, aki kimondhatta az igazat, illetve a véleményét, és mégsem nyakazták le érte. A társadalomnak valószínűleg mindig szüksége lesz az ilyen udvari bolondokra” – írta egyebek mellett Milanová Tóthnak az OĽaNO első emberéről, Igor Matovičról.

Nem állíthatjuk, hogy ebben nem volt igaza a kulturális miniszternek, azt azonban elfelejtette, hogy ő – hivatalosan – nem egy udvari bolond, aki bármit megúszhat. A következő napok várhatóan hoznak még ehhez hasonló, érdekes szemelvényeket Milanová és Tóth kommunikációjából, és azt is kíváncsian várjuk, hogy reagál minderre Milanová pártbeli főnöke, Igor Matovič.

Szomszédolás és pofavizit

Leeshetett székéről meglepetésében a hazai hírfogyasztó, amikor azt olvasta: a Pozsonyba látogató új cseh miniszterelnök egyetértett szlovák vendéglátóival abban, hogy erősíteni kell a Szlovákia és Csehország közötti baráti kapcsolatokat, és tovább kell fejleszteni a két ország között meglévő együttműködést.

Ez aztán a hír, ugye? Ki gondolta volna?

Persze szép hagyomány, hogy az új cseh miniszterelnök első hivatalos útja a mindig Szlovákiába vezet, az azonban az üres frázisoknál sokkal jobban érdekelne mindenkit, milyen tapasztalatcserét, netán konkrét együttműködést várhatunk egy ilyen pofavizittől.

Petr Fialát egyébként fogadta mindhárom szlovák közjogi méltóság, a korábbi cseh oktatásügyi miniszter találkozott Boris Kollár házelnökkel is. Ezen a találkozón hangzott el egy különös mondat, és nem is a Sme rodina elnökének szájából, hanem a cseh vendégtől. „Hazánkban igyekszünk korlátozni a külföldi hivatalos utakat és az emberek közötti személyes kapcsolatokat is” – mondta Fiala. A kijelentés szövegkörnyezetéről ugyan nem tudunk semmit, mindenesetre figyelemre méltó, hogy ezt éppen egy külföldi hivatalos út alkalmával mondta a cseh kormányfő.

Juhász László