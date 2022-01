A müncheni egyetemen fog tanulni egy 12 éves csodagyerek (FOTÓ)

Laurent Simons tavaly nyáron szerzett főiskolai diplomát Eindhovenben, és nemrég fejezett be egy két hónapos gyakornoki programot a müncheni egyetem fizika karán és a Max Planck Intézet kvantumoptikai kutatóközpontjában.

A kutatókat a gyakornoki program során meglepte a szokatlan látogató.

- fogalmazott az intézmény szóvivője.

Az immár 12 éves Laurent azonban nem mindennapi kisfiú. Már nyolcévesen leérettségizett, majd Eindhovenben elektrotechnikát tanult gyorsított tempóban.

Child genius Laurent Simons, from Belgium, described how he hopes to use his physics degree he obtained from the University of Antwerp. https://t.co/G2YotNSqk0