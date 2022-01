LÉNYEG: Lagziba menne vagy hotelbe, esetleg kondizni? Három vakcina a szlovákiai igazság, szól az új közmondás

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Illusztrációs felvétel (TASR)

Hétköznapi csoda történt Pozsonyban! Hogy, hogy nem, az egyik koalíciós partner sem fúrta meg a hétfő este megszellőztetett javaslatot, és a kormány szerdán jóváhagyta a koronavírus legújabb variánsára reagáló, az átoltottak és betegségen átesettek "OP plusz"-os csomagját. Ezzel a kabinet kipipáltnak veheti az omikronos időkben megrendezett kockázatosnak tartott tömegrendezvények bebiztosítását. Az ilyen helyekre - mondjuk lagzikba, konditermekbe vagy hotelekbe - az emberek csupán két adagnyi oltóanyaggal a szervezetükben már nem toppanhatnak majd be. Az már nem lesz elég, ennél több kell. És ez nem minden. Az is enyhe szigorítást jelent, hogy februártól az utolsó vakcinától számítva 9 hónapra rövidül a Covid-igazolvány érvényessége, ami jelenleg 12 hónapra szól. Továbbá a Covidból kilábalók védettségi időszaka 90 napra rövidül. Cserébe viszont visszavonták a novembertől érvényes gyülekezési tilalmat, és most már hatnál több ember is összeverődhet egy helyen, még akkor is, ha a bandázók nem egy háztartásból rajzottak ki.

Akármikor majd nem tesztelhetünk

Nálunk istenigazából még nem ütött be ez a szaporának tartott omikronos verzió, de a szakértők azzal riogatnak, hogy Szlovákia a következő hónaptól olyan helyzetben találhatja magát, hogy az emberek nem jutnak majd tesztelési időponthoz. Éppen, amikor égető szükségük lenne rá. Így aztán sokan át is eshetnek a fertőzésen, mire végre kézhez kapják a történetesen pozitív teszteredményüket. A koronavírus-járvány modellezésével foglalkozó illetékesek azt feltételezi, hogy két-három héten keresztül akár napi 50 ezerre duzzadhatna az új fertőzöttek tábora, és ennyien nem kaphatnak időpontot az orrpiszkálásos kivizsgálásra. Így kitolódhat majd az eredményre várakozás ideje is, ami egy hétig is eltarthat. Ebben az esetben, így a szakik, a vírusos tüneteket produkálókat előnyben kellene részesíteni azok előtt, akiknek például csak egy mihaszna külföldi utazáshoz kellene az igazolás.

Még csökkennek a számok a kórházakban

Szerencsére a kórházainkban egyre "szellősebb" a helyzet, ami rossz esetben csupán átmeneti javulást jelent. De most annak örülhetünk, hogy kétezerre csökkent a klinikákon ápoltak száma, és ez kedvező adatnak számít ebben a "műfajban". Legutoljára november elején tartottunk ennél a számnál, de azóta már a 3,5 ezres csúcsértéket is megtapasztaltuk, ami szinte "terheléses támadásnak" minősül. Azt meg nem lehet elégszer kihangsúlyozni hogy a páciensek több mint 82 százaléka nincs teljesen beoltva...

Együttműködünk az amerikaiakkal, Ficóék őszinte bánatára

Közben a miniszterek mással is foglalkoztak, nem csak a koronás nyavalyával. A kormány szerdán elfogadta a szlovák-amerikai védelmi együttműködésről szóló megállapodást, ami ellen általában az oroszbarát félfasiszták és a megveszekedett komcsik szoktak tiltakozni. Most is ilyen volt a szereposztás. Sőt, ez utóbbi bandához tartozó Robert Fico, meg baráti köre már a parlament rendkívüli ülését is össze akarja trombitálni, annyira retteg a semmitől, azaz egy szokványos nemzetközi szerződéstől. Fő, hogy politikai tőkét lehessen belőle kovácsolni. A senkiháziak koalíciójához furcsa módon még a múlt héten csatlakozott a szlovák főügyész is, ami teljesen nonszensz. Ráadásul ez a magas polcra felrakott alak most sem bírt csendben lapítani. Maroš Žilinka elutazott Moszkvába, és onnét okoskodik arról, hogy elutasítja a fekete-fehér világlátást. A szerencsétlen főügyész az ottani ellenzéket kíméletlenül aprító orosz kollégáival ünnepelget évfordulókat, közben meg osztja az eszet, ahelyett, hogy inkább lapítana.

Sidó Árpád