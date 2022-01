Másodszor is meghosszabbították a határidőt az oltási bónuszra

A pénzügyminisztérium másodszor is meghosszabbította az oltás határidejét ahhoz, hogy az arra jogosultak megkaphassák a 200, illetve 300 eurós oltási jutalmat. Akik időpontra várnak, január 31-ig beoltathatják magukat időpont nélkül is, ebben az esetben is jogosultak az oltási bónuszra.