Ki kell vágni a fákat, hogy megépülhessen az átkötőút az Észak II-es lakótelepre Dunaszerdahelyen

A képviselő-testület legutóbbi ülésén két határozatot is hozott az átkötőúttal kapcsolatban. A 2022-es költségvetésbe már korábban betervezték az idei évre szánt beruházást, amely nagy mértékben tehermentesítheti a Gyurcsó István utcát, illetve részben a Kisudvarnoki utat is.

Fotók: a szerző - További felvételekért kattints!

Ennek kapcsán apró érdekesség, hogy a sokak számára megkönnyebbülést hozó beruházásra, ahogy az átkötőút két korábbi szakaszának megépítésére is választási évben kerülhet sor. Már ha minden zökkenőmentesen megy.

Az átkötőút kapcsán 2019 tavaszán kezdődött a területrendezési eljárás és 2020 februárjában adták ki a területi határozatot, a dunaszerdahelyi képviselő-testület pedig ezen a héten két konkrét döntést hozott.

A mintegy 466 méter hosszú útszakasz megépítésével kapcsolatban gázvezeték áthelyezésére és fák kivágására is szükség lesz, a beruházás mellett 700 ezer eurós tétel szerepel az idei városi költségvetés kapcsolódó jegyzékében.

A gázvezeték áthelyezése kapcsán az önkormányzat az SPP – distribúcia vállalattal kötendő szerződésre bólintott rá, a fakivágással összefüggésben viszont még nem konkrét döntés született, csupán egy beleegyező nyilatkozat a város részéről. A végső döntés arról, hogy végül konkrétan mely fákat engedélyezik kivágni, egy közigazgatási eljárás során születhet meg a járási hivatalban.

A Kisudvarnki út felől

A határozat szerint mindenesetre 57 fát és bokrot szükséges kivágni a meglévő erdei út mentén.

„Sajnos a meglévő korridorban nem tudjuk megoldani az új, széles útszakasz kiépítését, járdával, közvilágítással és bicikliúttal, csak úgy, ha sor kerül a fák kivágására” – emlékeztetett Hájos Zoltán, kiegészítve azzal, hogy a jelenlegi gokart pályán kiépítendő városligetben ennek többszörösét tervezik kiültetni.

Bachman László, a testület környezetvédelmi bizottságának elnöke elmondta, hogy többnyire 30-40 éves korhadt fákról van szó, noha az Észak II-es lakótelep felőli oldalon akadnak fiatalabbak is.

„Ez a beruházás a közlekedés biztonságát és folyamatosságát hivatott növelni” – fűzte hozzá a polgármester.

A Sport utca felől

A Gyurcsó István utca és a Kisudvarnoki út kereszteződése az egyik leginkább leterhelt csomópontja a városnak a reggeli és délutáni csúcsidőben, Galánta és Komárom felől, de az üzleti negyed és a belváros irányából is sokan ezen keresztül jutnak el az Észak II-es lakótelepre. A megépítendő átkötőút lényegében egyenes utat biztosítana a Komáromi úttól a Galántai és a Kisudvarnoki úton keresztül az említett lakótelepre.

Az erdei utat évtizedekkel ezelőtt, mielőtt megépült a Gyurcsó István utca, még autók is használták, hogy kijussanak a lakótelepről, noha mindig is egy göröngyös útszakaszról volt szó. Jó pár éve azonban betontömbökkel zárták le, mivel a sűrű növényzet és a korhadt fák miatt veszélyessé vált. Gyalogosok, kerékpárosok ma is használják.

(SzT)