Žilinka együttműködési programot írt alá az orosz főügyésszel, aki szerepel az EU szankciós listáján

Januárban már korábban kiakasztotta a hazai és európai közvéleményt azzal, hogy Moszkvába utazott, az orosz főügyészség fennállásának 300. évfordulójára. Szolgálati útjának része viszont az is, hogy egy 2022-es és 2023-as évre vonatkozó együttműködési programot írt alá az orosz főügyésszel, Igor Krasnovval, aki egyébként szerepel az Európai Unió szankciós listáján. Moszkvába helyettese, Jozef Kandera is elkísérte.

Maroš Žilinka (Fotó: TASR)

Nem sokkal moszkvai látogatása előtt egyébként egy rakás kifogást emelt a Szlovákia és az Egyesült Államok közt megkötendő védelmi szerződés kapcsán.

A Legfőbb Ügyészség arról számolt be, hogy a két főügyész véleménye megegyezik abban is, hogy a mostani egyezmény nemcsak egy formális aktus. "A megvalósítása kiegyensúlyozott és konstruktív együttműködést eredményez majd szakértői szinten. A közös találkozót annak megállapításával zárták, hogy a nemzetközi bűnözés ellen, amelynek nincs eredete, csupán célja, csak együttműködéssel lehet küzdeni" - szögezi le a szlovák főügyészség.

Az együttműködési program egyébként a korrupció, az extrémizmus, a kiberbűnözés, a környezeti bűncselekmények, továbbá a gondozott gyermekek, illetve egészségkárosultak jogainak területét érinti.

Dalibor Skladan, a főügyészség szóvivője közölte azt is, hogy az orosz ügyészség 300. évfordulója alkalmából megtartott ünnepségen jelen volt az EU-tagországok közül például Belgium, Olaszország, Görögország, Románia, Szlovénia és Horvátország képviselője is. Moszkvai tartózkodása alatt Žilinka találkozott a szlovén főügyésszel és a Nemzetközi Ügyész Szövetség vezetőjével is, Kanderával együtt pedig meglátogatták a moszkvai szlovák nagykövetséget.

Ő maga a Facebook-oldalán pedig azzal is eldicsekedett, hogy találkozott Alekszandr Povetkin korábbi orosz profi ökölvívóval.

(TASR)