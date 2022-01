LÉNYEG: A legtanulatlanabbak nyilvánítanak a legmagabiztosabban véleményt a legbonyolultabb szakmai kérdésekben is

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Illusztráció -TASR

A mai LÉNYEG meghallgatható itt:

Podcastjaink elérhetők az Apple Podcasts és a Google Podcasts alkalmazásban, valamint a Spotify-on is!

A pandémia alatt lassan megszokjuk, hogy általában a legtanulatlanabb lakossági réteg nyilvánít a legmagabiztosabban véleményt a legbonyolultabb szakmai kérdésekben is. Mindez addig nem komoly gond, amíg kizárólag a szociális hálón történik meg. Aggodalomra akkor van ok, ha a kormányköröket is csak a parttalan ötletelés jellemzi.

Konstans a széthúzás

Különféle szlovákiai egyesületek figyelmeztetnek a tömeges munkaerőhiányra az omikron vírusvariáns elharapódzása miatt. A világ több országában nyilván ugyanezért rövidítették le a kötelező karantén időtartamát. A egészségügyi miniszter, Vladimír Lengvarský ugyanakkor azt állítja, orvostudományi szempontból egyelőre nem indokolt a karantén lerövidítése. A kormányfő, Eduard Heger viszont arról beszélt a nyilvánosság előtt, hogy a karantén lerövidítéséről hosszabb ideje tárgyalnak a koalíción belül. Szóval Szlovákiában nincs új a nap alatt, konstans a kormánykoalícióban a széthúzás.

Politikai haszonzerzésre hajtó parasztvakítás

Amíg járványügyileg a tudatlanság nehezíti a mindennapi létezést, a politikai színtéren az ellenzék sunyiságával kell megküzdeniük az egymást folyamatosan gáncsoló kormánytagoknak. A legerősebb ellenzéki párt, a Hlas-SD elnöke, Peter Pellegrini egyáltalán nem olyan buta, hogy ne tudná, a kormány által javasolt Egyesült Államokkal kötendő védelmi megállapodás létfontosságú Szlovákia számára. Nem megy szembe a nemzetállami érdekekkel sem. Vagyis a szerződés majdani parlamenti szentesítésével egyáltalán nem sérül Szlovákia szuverenitása. Sőt, épp a szóban forgó szerződés segíthet majd megvédeni azt. Pellegriniék viszont Robert Ficóval együtt meglehetősen demagóg módon ennek ellenkezőjével etetik a közvéleményt. A Hlas-SD elnöke például az államfőtől, Zuzana Čapotuvától követeli, hogy forduljon az Alkotmánybírósághoz a védelmi együttműködésről szóló megállapodás megítélése céljából. Miközben tudnia kell, az államfő kizárólag a nemzetközi megállapodás parlamenti jóváhagyása után fordulhat az Alkotmánybírósághoz. Világos tehát, ami az államközi szerződés körül zajlik jelenleg az ellenzék részéről, az nem más, mint a politikai haszonzerzésre hajtó parasztvakítás.

Žilinka Moszkvának udvarol?

Akárcsak Maroš Žilinka a szlovák legfőbb ügyész viselkedése. Aki nem sokkal moszkvai látogatása előtt ment neki a védelmi szerződésnek. Pellegriniék észrevételeihez hasonló, a laikusok számára ugyan jól hangzó, ám teljesen súlytalan kifogásokkal. Žilinka akadékoskodásának pikantériája pedig annyi, hogy miután nekiment a szerződésnek, fogta magát és helyettesével, Jozef Kanderával együtt elutazott Moszkvába. Megünnepelni a szovjet típusú, tehát kifejezetten a diktatúrára alkalmazott orosz főügyészség fennállásának 300. évfordulóját. Azzal orosz főügyésszel, Igor Krasnovval randizott, aki egyáltalán nem mellékesen szerepel az Európai Unió szankciós listáján az orosz-ukrán konfliktus miatt. Žilinka ráadásul egy két évre szóló együttműködési programot írt alá az orosz főügyésszel. Ebben a kontextusban talán nem juthat joggal bárki eszébe, hogy a szlovák legfőbb ügyész Moszkvának akart udvarolni, amikor úgy ment neki a Szlovákia és az Egyesült Államok közt megkötendő védelmi szerződésnek, mint fundamentalista vírustagadók a vakcináknak?

Megszűnjön Szlovákiában a parlamentáris rendszer…?

Mi történik mindennek tetejébe? A parlament elnöke, a smerodinás Borisz Kollár bejelentette, keddre hívta össze a parlamenti pártok kerekasztalát arról diskurálni, hogy lehet-e és ha igen, miként népszavazáson dönteni a választási ciklus lerövidítéséről. Egyszerűbben szólva arról, hogy népszavazással lehessen eltávolítani bármelyik parlamenti választások után felállt kormányt. Szóval szinte arról, hogy megszűnjön-e Szlovákiában a parlamentáris rendszer… Kollár kezdeményezését jelenlegi koalíciós partnereinek többésége, Konkrétan Igor Matovič és Richard Sulík egyértelműen elvetik. Előbbi még napokkal ezelőtt kijelentette, teljesen elfogadhatatlan tartja a maffia képviselőivel tárgyalni arról, hogyan térhetne minél hamarabb vissza a hatalomba a maffia. Sulíknak ugyanez a véleménye csak valamivel finomabban fogalmazott. Azt mondta, semmi sem indokolja a Kollár-féle kerekasztal összehívását. Akkor sem, ha tavaly sikerült az ellenzéki pártoknak a szakszervezetekkel együtt 600 ezer aláírást összegyűjteni egy vonatkozó népszavazás kiírása céljából. Az államfő ekkor kérte ki az Alkotmánybíróság véleményét, amelynek 2021 júliusi döntése szerint alkotmánysértő lenne népszavazásra bocsátani a választási ciklus lerövidítéséről szóló kérdést.

Barak László