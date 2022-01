EURÓPA-KUPA: Egy hajszálra volt a győzelemtől a HC DAC

"Tisztában voltunk azzal, hogy nagyon kemény mérkőzés vár ránk, ami az első perctől be is bizonyosodott. Egy ideig tudtuk tartani az iramot a svédek ellen, a találkozó félidejében még nálunk volt az előny. A második játékrészben azonban már többnyire az ellenfél diktált, és mi rohantunk az eredmény után. Sikerült többször kiegyenlítenünk, sőt a lefújás előtt 10 perccel még vezettünk. A végjáték azonban most nem nekünk kedvezett, sokat hibáztunk, amit az ellenfél rendre büntetett. Két gólos hátránnyal várjuk a holnapi visszavágót; nem lesz könnyű, de mindent meg fogunk tenni, hogy egy jobb formánkat mutassuk meg"