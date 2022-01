Így kerülhet fel a te céged is a Google Térképre

Ha céged van, gyakorlatilag ma már kötelező a Google Térképre való felkerülése! Egyszerűen nem babrálhatsz ki magaddal azzal, hogy nem helyezed el magad ezen a virtuális térképen. Pár egyszerű lépésen kell végigmenned, és már kész is vagy. Legyél akár online, akár offline vállalkozó, ha nem szeretnél lemaradni a konkurenciádhoz képest, ne hagyd ki ezt a fontos dolgot, ez a lokális keresőoptimalizálás első lépése.

Miért kell felkerüljön a cégem a Google Térképre?

A Google keresőben sokan egy konkrét szolgáltatásra vagy termékre keresnek. Feltehetően olyanra, melyből sok van a világhálón. Ha a te céged fent van a Google Térképen, és a közeledből érkezik az igény, könnyen megtalálhatnak. Előkelő helyen tudsz szerepelni a találati listában. Ennek oka, hogy a helyi találatok blokk lesz az első a listában, amit megjelenít a kereső. Ha a konkurenciád ott fog szerepelni, te viszont nem, máris hátrányban vagy.

A rangsorolás sok mindentől függ. Fontos a távolság, az értékelések, a kitöltött adatlap, a termékek vagy szolgáltatások szövegezése, a leírás, stb. Hogy mindezt optimalizálni tudd, szükséged lehet egy SEO szakemberre, aki segít a lokális SEO-ban, azaz a helyi keresőoptimalizálásban. Vedd fel a kapcsolatot az Online Műhellyel, és garantáltan kapsz segítséget.

Egy jól beállított Google Cégem fiók (ez kell a Térképen való megjelenéshez) aranyat érhet. Persze csak akkor, ha emellett rendben van a weboldalad és a tartalma is. Így jelentős mennyiségű érdeklődőre tehetsz szert, költséghatékonyan (gyakorlatilag ingyen) és teljesen automatizálva.

Fontos információk a Google Térkép működéséről

Nem fog a céged azonnal megjelenni rajta, egy bizonyos időnek el kell telnie. Szükség lesz egy verifikációra, mely nélkül nem fog teljeskörűen látszani a céged a találati listában. Szükséged lesz legalább 5 értékelésre, csak ezt követően kerülhetsz majd bele a helyi találati listába.

Érdekesség, hogy ha saját böngészőből próbálod ellenőrizni, hogy fent vagy-e már, akkor nem fogod reálisan látni az eredményt. A Google ugyanis tudja, hogy a saját cégedet nézed, így nem ugyanazt látod majd, mint más felhasználók. Épp ezért érdemes más böngészőben vagy inkognitó módban lefolytatni az ellenőrzést.

Így megy ez a gyakorlatban

Kelleni fog egy Google-fiók, mellyel be tudsz jelentkezni a Google Cégembe. Ott kitöltöd a céged adatait. Arra figyelj, hogy azonos formában szerepeljen a cégnév, a cím és a telefonszám is, mint a weboldaladon.

Majd jöhet a képek feltöltése a térképre. Ide mehet a logód, ha van boltod, akkor arról külső és belső képek. Emellett van lehetőséged arra is, hogy külön a termékeidet vagy a szolgáltatásaidat is képekkel és leírásokkal együtt feltölthesd. Itt akár még árakat is megadhatsz, sőt akciókkal és promóciókkal is bővítheted a fiókod.

Ezt követően jöhet a validálás a Google részéről. Küldenek egy fizikai levelet, benne egy visszaigazoló kóddal, amit meg kell adnod a Cégem fiókban.

(PR-cikk)