Távozott Schäfer és a Slovan legjobb góllövője, de a pozsonyiak a spanyol bajnok támadójával erősítettek

Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció

Kétségkívül a hét egyik legnagyobb híre, hogy Schäfer András, a DAC magyar középpályása a jelenleg a Bundesliga negyedik helyén álló Union Berlin együtteséhez igazolt. Az átigazolási díjat nem hozták nyilvánosságra a felek. Schäfer 2020 januárjában érkezett a DAC-hoz, amelynek színeiben 61 tétmérkőzésen lépett pályára, ezeken pedig 4 gól mellett 7 gólpasszt jegyzett. A sárga-kékek játékosaként került be először a magyar válogatottba, amellyel tavaly részt vett az Európa-bajnokságon, a németek elleni csoportmérkőzésen pedig gólt is szerzett. Az év végén megnyerte hazájában az Év Játékosa díját, és övé lett a magyar Aranylabda is. A DAC szurkolói is Schäfert választották az ősz legjobbjának.

Nem kizárt, hogy a téli szünetben újabb játékosok távoznak Dunaszerdahelyről, a kapus Martin Jedlička és a védő Danilo Beskorovainyi lehetséges távozásáról is lehetett pletykákat hallani, ezt pedig megerősíti a tény, hogy egyik játékos sem utazott el a csapattal a törökországi edzőtáborba.

A DAC egy új érkezőt jelentett be a hét folyamán, mégpedig a 23 éves portugál jobbhátvédet, Alex Pintót, aki az SC Farense együttesétől érkezett Dunaszerdahelyre.

A címvédő Slovannál is történt egy kis átalakulás a keretben, ugyanis a szezon végéig kölcsönbe távozott Joeri de Kamps és Ezekiel Henty – előbbi a holland Sparta Rotterdamban, utóbbi pedig a szaúdi Al-Hazem SC-nél folytatja. De Kamps 2016 óta erősíti a pozsonyiakat, az idei szezonban viszont nem sok játéklehetőséget kapott. Henty 2020-ban csatlakozott az égszínkékekhez, és bár egy ideig hadilábon állt a góllövéssel, ősszel jól ment neki a játék, kilenc góljának köszönhetően pedig a trencséni Kadákkal közösen vezetik a góllövőlistát.

A Slovan azonnal pótolta a távozó támadó helyét, mégpedig a szerb Ivan Saponjićcsal, aki a spanyol bajnok Atlético Madridtól érkezett Pozsonyba.

Vahan Bichakhchyan után újabb játékosért látott pénzt a Žilina, amely az észak-macedón Enis Fazlagicot engedte el 500 ezer euróért a lengyel Wisla Krakówhoz. A sosonok emellett megszerezték Roland Galčíkot a Podbrezovától, de a szezon végéig ugyanoda vissza is küldték vendégjátékra. Egy Maulana Vikri után a jobbszélső Witan személyében újabb fiatal indonéz játékost szerzett a Senica, a Lechia Gdansk játékosa a szezon végéig érkezett kölcsönjátékra.



Az elmúlt hét átigazolásai a Transfermarkt szerint:

(tt)