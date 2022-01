Átlagban 3,5 négyzetméteren sínylődnek az elítéltek. Szlovákiában zsúfoltak a börtönök, a rimaszombati meg csak nem tud felépülni

Szlovákia az európai csúcstartók egyikének számít abban a nem éppen dicsőséges "versenyszámban", hogy az országban aránytalanul sok a bebörtönzött személy. Rimaszombatban fel kellett volna húzni egy új fegyintézetet, de ez a projekt enyhén szólva akadozik. Még az is lehet, hogy új pályázatot kell kiírni a létesítmény megépítésére.

A leopoldovi börtön kapuja (wikipédia)

A lakosság számához képest nagyon sok az elítélt Szlovákiában, európai összehasonlításban ebben a kategóriában már régóta vezető helyen áll az ország. 2020-ban például 100 ezer lakosra 193 fogvatartott bűnhődött a rácsok mögött. Ennél rosszabb adatokkal csak Lengyelországban, Csehországban valamint Litvániában "büszkélkedhettek". Aztán van itt még valami, ami összefügg ezzel a kedvezőtlen helyzettel:

az egyik oldalon sok az elítélt, de kevés a büntetés-végrehajtási intézet, ezért nagy a zsúfoltság a dutyikban.

Az intézetek 90 százalékban megteltek, és tenni kellene valamit. Ezt a kérdést kapacitásbővítéssel lehetne kezelni, valamint olyan jogszabályváltozással, ami teret engedne az alternatív büntetéseknek is. A közszféra és a magántőke együttműködésében, amolyan PPP projekt keretében

egy új fegyintéz felépítését még Lucia Žitňanská igazságügyi miniszter kezdeményezte, aztán amikor 2018-ban lemondott, egyre nagyobb csend lett a negyedmilliárd eurós terv körül.

A versenytágyalás során két jelentkező maradt, aztán a végső elbíráláskor mindkettőt félreállították. Így járt a Váhostav társaság, amelyik a spanyol Comsa céggel együtt szállt be a küzdelembe, és a Metrostav is, amelyik egyedül indult. A Váhostav vezetője a HN lapnak azt nyilatkozta, hogy mindkét ajánlatot a feltételek megsértésére hivatkozva kizárták, ami miatt a cég panaszt nyújtott be. A Közbeszerzési Hivatal most vizsgálja a Váhostav fellebbezését. Amennyiben azt elutasítják, azaz helyben hagyják a két cég félreállítását, a Büntetés-végrehajtási Alkalmazottak Testületének (ZVJS) új pályázatot kellene kiírnia.

A ZVJS prioritásként tekint egy új fegyintézet felépítésére, hiszen

a fogvatartottak számára alig maradt hely. Jelenleg 3,5 négyzetméter jut egy elítéltre. Ha megépülne a több mint 800 férőhelyes új intézet, jelentősen javulna a helyzet.

Ezt a börtönt már 1995-ben Rimaszombatban tervezték megépíteni, és emiatt fel is vásárolták az Állami Vetőmagüzem helyi telepét. Azt a területet a ZVJS azóta is nyitott részlegeként használja, ahol 65 alacsony biztonsági fokozatú őrizetest helyeztek el.

A szlovákiai börtönök zsúfoltságát jól jellemzi a tény, hogy már vagy egy évtizede 90 százalék feletti a telítettsége, ami 2016-ban elérte 98 százalékos csúcsértéket is. Ez volt az oka annak, hogy Žitňanská akkor lépni kényszerült. Azóta sem javult sokat a helyzet, hiszen 2020 végén 12 éves csúcson volt az előzetes letartóztatásban lévő gyanúsítottak száma is. Egy Rimaszombatban felhúzandó intézet 10 százalékkal növelné az országos kapacitásokat, ami Szlovákia negyedik legnagyobb börtönének számítana. A most parkolópályára állított beszerzési folyamat 2019-ben indult el, de közbeszólt a koronavírus okozta helyzet is.

Az új létesítmény árát 222 millió euróra becsülik, amibe beletartozna az építkezés és a felhúzandó épületek 30 évnyi karbantartása.

(hnonline.sk)