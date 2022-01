A koronavírus-fertőzöttek házi karanténja öt napra rövidül

Az új koronavírussal fertőzött, pozitív személy házi karanténja öt napra rövidül, függetlenül attól, hogy az illető oltott-e, vagy túlesett-e korábban a betegségen. Ez a Szlovák Közegészségügyi Hivatal (ÚVZ) rendeletéből következik, amely kedden (január 25.) lép hatályba.

Illusztrációs felvétel (TASR/AP)

A házi karantén öt napra rövidül, de csakis abban az esetben, ha az érintett személynek az elmúlt 24 órában nem volt semmilyen tünete. „Ha a betegség tünetei az elmúlt 24 órában jelentkeztek, az orvos dönt a karantén megszüntetéséről” – mondta Matej Mišík, az Egészségügyi Elemző Intézet (IZA) vezetője. A következő öt napban az illetőnek nyilvános helyen reszpirátort kell viselnie. A gyerekek az oktatási intézményekben szájmaszkot is hordhatnak.

A karantén esetén, vagyis ha egy személy közeli kapcsolatba kerül egy pozitív személlyel, a rendelet két rezsimet vezet be. Az oltatlanoknak és azoknak, akik nem kapták meg az emlékeztető harmadik oltást és több mint kilenc hónapja kapták meg a vakcinát, kötelezően öt napos karanténba kell vonulniuk.

Azoknak, akik teljesen be vannak oltva és megkapták a harmadik oltást is, illetve, akik teljesen be vannak oltva (azok számítanak teljesen beoltottnak, akik megkapták a vakcina mindkét adagját), de még nem telt el kilenc hónap az oltásuktól, nem kell karanténba vonulniuk. Ide tartoznak még azok is, akik az elmúlt 180 napban estek át a betegségen. A feltétele ennek az, hogy az illetőnek ne legyenek tünetei és, hogy a következő hét napban reszpirátort viseljen a nyilvánosság előtt.

TASR