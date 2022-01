LÉNYEG: Nagyon megszívnánk a nyílt orosz-ukrán háborút, amihez képest bármilyen problémánk smafu

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Fotó: TASR

A mai LÉNYEG meghallgatható itt:

Podcastjaink elérhetők az Apple Podcasts és a Google Podcasts alkalmazásban, valamint a Spotify-on is!

Alacsonyan szállnak a szlovákiai neonácik. Ma, ezen a szikrázó napsütéssel kényeztető napon épp Zsolnán akadt fönn a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség NAKA hálóján egy nehéz holokauszttagadó, fajgyűlölő alany. Összesen 36 rendbeli törvénysértés gyanúja miatt kapták el a nehézsúlyú Hitler-imádót alakító, Marián Magátot.

Teltház van a börtönökben

Meglátjuk, fokozódik-e majd általa a szlovákiai börtönöket jellemző zsúfoltság. Bár egyelőre legfeljebb vizsgálati fogságba kerülhet a hírhedt szlovák neonáci, hiszen a tényleges börtönbüntetésre, ha less egyáltalán ilyen, még bőven várnia kell a civilizált közvéleménynek.

Szlovákia egyébként az európai csúcstartók egyikének számít abban a nem éppen dicső társadalmi "sportágban", hogy mennyi a bebörtönzött személy. 2020-ban például 100 ezer lakosra 193 fogvatartott bűnhődött a rácsok mögött. Ennél rosszabb adatokat csak Lengyelország, Csehország, valamint Litvánia szolgáltat. Ráadásul, Szlovákiában rendkívül zsúfoltak a börtönök. Átlagban 3,5 négyzetméternyi hely jut egy elítéltre. Egy ideig pedig nincs is kilátás ennek a helyzetnek a javulására, ugyanis egy új fegyintézet építésének szándéka jelenleg még a vonatkozó közbeszerzés kiírásáig sem jutott el.

Nincs elég mozdonyvezető

Arról nincsen hitelt érdemlő info, hogy van-e akkora börtönőrhiány az országban, mint amennyi kamion- és buszsorfőr, meg mozdonyvezető hiányzik az állami vállalatoknál meg a magáncégeknél. Az Állami Vasúttársaságnál például olyan kevés a mozdonyvezető, hogy már korlátozásokkal kell számolni a vonatközlekedésben az ország nyugati részén. A hivatalos kommüniké szerint péntekig (január 28.) több járatot is kénytelenek törölni. A korlátozások a Nagyszombat-Pozsony-Kúty, a Pezinok-Pozsony-Malacky, valamint a Pozsony-Szenc-Érsekújvár/Galánta vonalon, elsősorban a személyszállítást érintik.

Mennyi az annyi? Nem szerintünk, hanem a platy.sk szerint!

A közúti teher-és személyszállítást, valamint a vasúti helyzetet sújtó munkaerőhiányt nyilvánvalóan a méltánytalan bérezés okozza. Ugyanez volt a helyzet a közelmúltban a kiskeresekedelemben is. Néhány évvel ezelőtt még rosszul fizetett munkaként tartották nyilván például az eladói és kasszás beosztást, ami munkaerőhiányhoz vezetett az ágazatban. Ez a munkaerőhiány viszont megnövelte a munkaerő értékét, mára ezért már ritkaságnak számít, ha valaki kevesebb mint ezer euró bruttó fizetést kap ezen a területen. Míg évekkel ezelőtt az alacsony fizetés és a gyakori hétvégi munka kényszere jellemezte az eladókat és a pénztáras alkalmazottakat, mára az ő fizetésük nő a leggyorsabban. A Statisztikai Hivatal szerint 2019 óta több mint 200 euróval nőtt az átlagbér az üzletekben.

De hogy milyen is valójában egy átlagos szlovákiai fizetés azt platy.sk legfrissebb tanulmánya prezentálja. Eszerint a szlovákiai munkavállalók fele 980 és 1750 euró között keres havonta bruttóban. A havi 980 euró alatti fizetés a felmérés szerint alacsonynak mondható, míg az 1750 eurót meghaladó magasnak. Az ország szegényebb régióban kb. 100 euróval alacsonyabbak lehetnek ezek a határértékek. A fizetések emelkedésében egyébként az infláció is segíthet: minél magasabb az áruk és szolgáltatások ára, annál gyorsabban nő magának a munkának az értéke. Idén átlagban kb. 10 százalékkal emelkedhet az átlagos munkabér.

A nyílt orosz-ukrán háború az oroszoknak sem érné meg

Miközben kétségtelenül fontos, ám a világot alapjaiban meghatározó eseményekhez képest helyiérdekűnek számító problémákkal szembesül nap mint nap az ország népessége, egyre feszültebbé válik az orosz-ukrán helyzet a szomszédban. Enyhülést eddig a diplomácia sem hozott. Tárgyalások ugyan folynak és újakat is terveznek, de a pozitív eredményben mintha a tárgyalófelek sem bíznának. Mindkét fél fegyverkezik, az oroszok több mint százezer katonát vontak össze az ukrán határ közelébe. Alexander Dulebát, a Szlovák Külpolitikai Intézet nemzetközi biztonsággal és Kelet-Európával foglalkozó szakértőjét a nyílt háború kitörésének lehetőségéről, az ilyen konfliktus Szlovákiára gyakorolt esetleges hatásáról kérdeztük. A szakértő helyzetelemzését egy mondatban úgy lehet összefoglalni, hogy a nyílt orosz-ukrán háború az oroszoknak sem érné meg, kitörését viszont mégsem lehet kizárni.

Egy ilyen háború estén Szlovákia sokkal kevésbé lenne biztonságos, az ország politikai helyzete sokkal labilisabb lenne. És persze szegényebbek lennénk, hiszen egy ilyen konfliktus hatással lenne a gazdaságra is. Nemcsak Szlovákia gazdaságára, hanem egész Európáéra. Érintené természetesen a nyersanyagszállítás kérdését is Oroszországból, ami most Ukrajnán keresztül zajlik stb. stb. Mivel tehát egy ilyen háború katasztrofális hatással lenne mindenkire, bíznunk kell abban, hogy sikerül elkerülni.

Barak László