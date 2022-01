Két hónapon belül bekapcsolhatják a mohi atomerőmű harmadik blokkját, már csak egy akadálya lehet

Az Atomenergia Hivatal (ÚJD) közzétette a mohi atomerőmű harmadik blokkjára vonatkozó határozattervet.

Fotó: TASR

A hivatal elutasítja a Global 2000 osztrák környezetvédelmi szervezet fellebezését, amely 2019 nyarán felszólította az illetékeseket, hogy függesszék fel a mohi atomerőmű 3. és 4. blokkjának építési munkálatait állítólagos veszélyekre hivatkozva. Az aktivisták szerint veszélyes hiányosságok vannak az erőmű blokkjaiban, amelyek miatt nem lesz biztonságos az üzemeltetése, az érveiket pedig fotókkal igyekeztek alátámasztani.

Peter Žiga akkori gazdasági miniszter hangsúlyozta, a legelső helyen van a biztonság a mohi atomerőmű kapcsán, ezért nincs ok az aggodalomra. „Abban az esetben, ha bármilyen kétségek merülnének fel, olyan erőművet nem fogunk elindítani” – hangsúlyozta akkor. A Szlovák Villamosművek (SE) azt állította, hogy az osztrák aktivisták dezinformációkat és hoaxokat terjesztenek.

A hivatal a fellebbezés elutasítása után jóváhagyta az erőmű harmadik blokkjának elindítását. Ez egy másodfokú javaslat, és bár az elindítást ellenzők ismét kinyilváníthatják a véleményüket, ezt pedig a hivatal beépítheti az engedély végső változatába, további fellebbezési eljárás azonban már nem lesz.

A törvényi határidők letelte után a végleges határozat két hónap múlva válhat jogerőssé, ami azt jelenti, hogy ekkortól helyezhetik üzembe az erőmű harmadik blokkját.

Lényeges szempont lesz azonban, hogy a blokk műszaki szempontból is megfelelőképp legyen előkészítve. A Denník E úgy tudja, a hivatal és a Szlovák Villamosművek még mindig nem zárta le a gyenge minőségű csövek ügyét, amelyeket a beszállítók használtak a harmadik blokknál. A lap szerint a beszállítók egyike alacsonyabb minőségű acélt használt, emiatt egy éve rendőrségi akciót is tartottak az erőműben csalás súlyos bűntettének gyanúja miatt. Ezt különféle tesztek követték, de egyelőre nem bizonyosodott be, hogy sok a kifogásolható minőségű darab, mivel azonban atomerőműről van szó, a minőségi követelmények rendkívül magasak – írja a lap.

A harmadik blokk javítaná a villamosművek anyagi helyzetét. 13 éve vannak ugyanis kiadásaik a mohi atomerőmű 3. és 4. blokkjának befejezésével járó költségek által, amelyekből egyelőre nincs bevételük. A harmadik blokk üzembe helyezésével csökkennének a költségek, ez pedig az erőmű részvényeinek 34 százalékát birtokló állam számára is fontos lenne. Az erőművek nyeresége a 3. és 4. blokk elkészülése után az állami költségvetésbe kerülne. További részvényesek az olasz Enel, valamint az EPH csoport.



(Denník E)