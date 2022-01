Ez lett volna a szlovák Cambridge, most viszont csődbe megy a diplomagyár, ahonnan Kollár titulusa is származik

Neves főiskolának szánták, amelynek köszönhetően Szakolcából (Skalica) a szlovákiai Cambridge vált volna, ám a Közép-európai Főiskola pont az ellenkezőjét érte el: több százezres adóssága mellett legtöbbször Boris Kollár házelnök és Petra Krištúfková parlamenti képviselő plágiumügyével kapcsolatban került szóba.

Illusztráció (Fotó: TASR)

Később már a főiskolai törvényeket sem teljesítette, aminek következtében a kormány fél évvel ezelőtt megvonta működési jogát. A helyiek szerint már 2021 elején kiürítették az épületet, már az interneten sem létezik, most viszont a teljes vég vár a főiskolára, ugyanis az intézmény csőd alá került.

Jaroslava Lukačovičová könyvelői szakértő szerint a főiskola 2020-ban 6 millió eurós vagyonnal rendelkezett, de saját fedezeti forrásai 19 millió mínuszban voltak. A főiskola több százezer eurós nem törlesztett kötelezettségvállalást hagy maga mögött. A FinStat portál szerint 82 ezer euróval tartozik az egészségbiztosítónak, 280 ezerrel a Szociális Biztosítónak, az Unionnak megközelítőleg 7 ezer euróval, a Pénzügyi Hatósággal szemben pedig 186 ezer eurós tartozása van. A 2020-as könyvelési adatok szerint az alkalmazottaknak is tartozik a bérek kifizetésével.

A múltban Ivan Kmotrík vállalkozó, a város, valamint az oktatásügyi minisztérium is támogatta az intézményt, amely több magánvállalattól is kölcsönt vett fel, de azokat sosem törlesztette. Az utóbbi két évben az intézmény egyáltalán nem frissítette a központi rendszerben a diákok, illetve az alkalmazottak adatait, amivel megszegte a főiskolai törvényt. Egy éves gazdálkodási jelentést sem nyújtott be, valamint a tanév ütemtervét sem tette közzé. Ez is kellett ahhoz, hogy a minisztérium megvonja tőle a működési jogot.



(hnonline.sk)