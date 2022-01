Szlovákiában növekszik a második legnagyobb ütemben a fertőzöttek száma Európában

Az adatokra a Dáta bez pátosu nevű szakértői csoport hívta fel a figyelmet.

Fotó: TASR - illusztráció

Az elmúlt héten jelentősen nőtt az új fertőzöttek száma Szlovákiában. Európai viszonylatban a második helyen állunk 142 százalékos heti növekedéssel.

Míg 16 854 pozitív eset került nyilvántartásba az országban, addig a múlt héten ez a szám már 40 751 volt.

Szlovákiát csupán Vatikán előzi meg, meglehetősen egyedi adatokkal. Bár a törpeállamban 200 százalékos volt a pozitív esetek növekedése, fontos jelezni, hogy itt az előző napi nulláról kettőre nőtt a heti esetszám.

Utánunk Csehország következik 120 százalékos esetszám-növekedéssel. Magyarországon az előző heti adatokhoz képest múlt héten 84 százalékkal emelkedett a fertőzöttek száma.

A szakértő csoport azonban hozzáteszi, a magas szlovákiai arány mellett jó hírnek számít, hogy továbbra is csökken a kórházban kezelt fertőzöttek száma, valamint az intezív osztályon kezeltek és a mesterségeses lélegeztetésre szorulók száma is. Csökken továbbá a halálesetek száma is, amelyeket még a delta variáns okozott.



(FB/para)