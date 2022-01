"Egy nőt megölni szégyen". Az ötgyermekes Jozef meggyanúsításakor lincshangulat alakult ki a bíróság előtt (VIDEÓ)

Egész Írországot megrengette egy fiatal tanárnő meggyilkolásának híre. Ashling Murphy megölésével a szlovákiai származású Jozef Puškát gyanúsítják, aki szerdán áll ismét bíróság elé.

Fotó: TASR/AP

Az emberöléssel vádolt Puška családja tíz éve költözött el egy Poprád melletti kis faluból Prágába, majd onnan Írországba. A gyanú szerint Jozef fojthatta meg Ashlinget még január 12-én délután, amikor a nő Tullamore település szélén egy part menti sétányon kocogott. Hogy az eset milyen vihart kavart, azt jól illusztrálja, hogy a január 18-i temetésén részt vett az ország államfője, miniszterelnöke és a kormány néhány minisztere is. Ezen a napon jelentette be az ír rendőrség, hogy az ügyben letartóztattak egy 31 éves személyt, a már említett Jozef Puškát.

A nevezett személy szülőfalujában, Lučivnán több rokona és ismerőse is lakik. A Nový Čas a településen rátalált Jozef nagybátyjára, Kolomanra és megszólította a kis falu polgármesterét is. Monika Kičáková nem nagyon akart beszélni erről a tragédiáról, mert a községnek szerinte semmi köze ehhez az egészhez. A Puška család sok éve külföldre költözött, és arról sincs tudomása, hogy néha visszalátogatnának Lučivnára. Koloman, a 72 éves rokon, akit a faluban vajdának szólítanak, ennél bőbeszédűbbnek mutatkozott. Ő éppen szemben lakik azzal az elhagyatott házzal, ahonnan a rokona családja évekkel ezelőtt elköltözött Prága érintésével egészen Írországba. Koloman már a gyilkossággal gyanúsított Jozef apjával, azaz a testvérével is átvette a történteket, fivérét teljesen lesújtott a fiával kapcsolatos hír. A vajda testvérén eluralkodott a félelem, mi lesz a családjával és amiatt is, nehogy történjen valami az előzetes letartóztatásba helyezett Jozeffal. Az ír városkában tapintani lehet a feszültséget és állítólag nagy a gyűlölködés. Koloman nem akarja elhinni, hogy az unokaöccse ilyen szörnyű dolgott tett volna.

"Jozso rendes srác volt, nem csinálhatott ilyet. Ismerem őt születésétől fogva, soha nem volt erőszakos jellem. Vannak helyzetek, amikor az ember kifordul magából, de akkor sem öl" - mondja a helyi vajda.

Jozefet más falubeliek is védelmükbe vették. Az egyikük véleménye az, hogy ha ezt a gyilkosságot tényleg ő követte el, "akkor nagy szégyent hozott az írországi cigányokra és egész Szlovákiára is. Mert tudja, ha egy férfivel verekedett volna össze, és annak sérülést okozott volna, az sincs rendben, de az amolyan férfidolog. De egy nőt megölni szégyen. Ettől még nem hiszem, hogy ezt megtette. Öt gyereke van és nős, törődött a családjával" - magyarázza Ján, akinek nem tetszik, hogy már ujjal mutogatnak Jozefra, pedig az ügy nincs lezárva.

A népzenészként is ismert fiatal tanárnőt január 12-én délután futás közben támadták meg, az elkövető pedig elkezdte fojtogatni. A támadót állítólag védekezés közben megsebezte Ashling, és ez lehetett, ami az elkövetőt lebuktatta. Másnap ugyanis a férfi megjelent a kórházban, sérüléseire viszont nem tudott magyarázatot adni. A támadás napján két nő a helyi Nagy-csatorna túlsó partján kocogott, amikor észrevették a dulakodást, és rögtön hívták a rendőrséget. A helyszínre kiérkező mentők viszont már nem tudták megmenteni Ashling életét. Az első gyanúsított egy romániai származású férfi volt, akit két napig tartottak előzetes fogságban.

A mozgáskorlátozott személyeknek biztosított heti 200 eurónyi támogatásban részesülő Puška a múlt héten, egy nappal a temetés után jelent meg először a bíróságon, és az épület előtt a felháborodott tömegben lincshangulat uralkodott.

Bent a tárgyalóteremben a meggyilkolt nő rokonai sorakoztak fel, Ashling Murphy képével a kezükben. Az ír lapok kihangsúlyozzák, hogy a gyilkossággal megvádolt férfi szlovák állampolgár, akihez ügyvédet rendeltek ki és kapott egy tolmácsot is, hogy könnyebben szót tudjanak vele érteni. A mai, szerdai bírósági tárgyalása a fővárosban, Dublinban esedékes.

Azóta az áldozat családjával együttérzők ezrei virrasztottak át éjszakákat és a szörnyű esemény híre eljutott New Yorkba is, ahol két napja százak gyűltek össze a Central Parkban egy emlékrendezvényen.

(sp)