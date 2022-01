Elpusztult 61 évesen a világ legidősebb hím gorillája

Az Ozzie nevű nyugati síkvidéki gorilla élettelen tetemére kedden bukkantak gondozói. Halálának oka egyelőre ismeretlen, de az állat néhány napja már étvágytalan és gyenge volt, arca felpuffadt - közölte a Georgia államban működő állatkert.

- hangsúlyozta az intézmény Twitter-üzenetében. Ozzie volt az 1988-ban Atlantába került első gorillanemzedék utolsó, még élő tagja.

Our hearts are broken at the passing of a legend. Zoo Atlanta is devastated to share that Ozzie, the world's oldest male gorilla, has died at 61: https://t.co/kzGVXUHTXL pic.twitter.com/SDF2KBScnJ