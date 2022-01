Rihanna alapítványa 15 millió dollárral segíti a klímaváltozás áldozatait

A sztárénekes Rihanna alapítványa 15 millió dollárt (4,8 milliárd forintot) adományoz a klímakatasztrófák által sújtott hátrányos helyzetű régiók és társadalmi rétegek megsegítésére.

-illusztráció- (Fotó: TASR/AP)

A We Found Love című szám előadója kedden jelentette be, hogy Clara Lionel Foundation elnevezésű alapítványán keresztül 18 klímaigazságosságért küzdő szervezetet támogat, amelyek hét karib-tengeri országban és az Egyesült Államokban tevékenykednek. A szervezetek között szerepel a Climate Justice Alliance, az Indigenous Environmental Network és a Movement for Black Lives.

"A klímakatasztrófák, amelyeknek gyakorisága és intenzitása is egyre nő, nem minden közösségre hatnak egyenlően, a színes közösségeket és a szigeteken élőket sújtja leginkább a klímaváltozás"

- fogalmazott Rianna, aki a karibi Barbadosról származik.

Mint kiemelte: ennek az egyenlőtlenségnek a felszámolása motiválja alapítványát, amelyet nagyszüleiről nevezett el, és amely prioritásnak tekinti mind az éghajlatváltozással szembeni ellenállóképességgel, mind az éghajlati igazságossággal kapcsolatos munkát.

A Twitter társalapítója, Jack Dorsey #StartSmall nevű filantróp kezdeményezésével karöltve az adományok olyan közösségeket céloznak meg, amelyeket nők, LMBT, fekete és őslakos vezetők irányítanak, mivel az ő közösségeik vannak a legnagyobb veszélyben.

"A támogatóknak partneri kapcsolatokat kell kiépíteniük az alulról szerveződő szervezetekkel, amelyek tisztában vannak azzal, mi szükséges az éghajlati igazságosság eléréséhez saját közösségeikben"

- nyilatkozta Justine Lucas, a Clara Lionel Alapítvány ügyvezető igazgatója.

(MTI)