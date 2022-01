A COVID-19 miatt bezárták az összes oktatási intézményt Nagykaposon

A nagymihályi járásbeli (okres Michalovce) Nagykaposon (Veľké Kapušany) bezárták az összes oktatási intézményt a rossz járványhelyzet miatt.

-illusztráció- (Fotó: TASR/MIlan Kapusta)

Hogy február 2-án, szerdán újranyithatnak-e, attól függ, hány gyerek lesz karanténban. Erről Peter Petrikán polgármester tájékoztatta a TASR hírügynökséget szerdán.

Elmondása szerint az oktatási intézmények bezárása előtt a szlovák tannyelvű alapiskolában a 20 osztályból már csak ötben, a magyar tanítási nyelvű alapiskolában a 21 osztályból csak nyolcban folyt jelenléti oktatás, de ezekben az osztályokban is alacsony volt a létszám. Az óvodákban még rosszabb volt a helyzet, az egyikben a 80 gyerekből 18, a másikban a 149-ből 33 gyerek volt jelen. Az alkalmazottak közül is sokan betegszabadságon vagy karanténban voltak. Végül a városi válságstáb a regionális közegészségügyi hivatallal közösen úgy döntött, hogy bezárják az összes alapiskolát, óvodát, valamint a bölcsődéket, a szabadidőközpontot és a művészeti alapiskolát is. Az alapiskolások szerdától távoktatáson vesznek részt.

Petrikán elmondása szerint az igazgatónők hétfőn és kedden (január 31., február 1.) fogják felmérni a diákok és az alkalmazottak állapotát. Ha a körülmények engedik, visszatérnek a jelenléti oktatáshoz.

TASR