LÉNYEG: Csallóközből omikronos gócpont lett, de ez a kórházainkon még nem látszik. A kormányfőnek meg papírja van arról, hogy jöhet a kötelező oltás

Kedden még úgy alakulhatott, hogy a nap legfontosabb híreinek összefoglalójába nem vegyültek covidos témák. De ezt szerdán aligha lehetne megismételni, és ezt több cikkel tudjuk alátámasztani.

Megugrottak a számok

Egyrészt kiderült, a fertőzés Európa területén Szlovákiában terjed a második leggyorsabb ütemben, és csupán a világ legkisebb államának számító Vatikán adata rosszabb a mi 140 százalékos növekedésünknél. És ez még csak a múlt heti adatok összesítését tükrözi. Aztán itt van a legfrissebb beszámoló a hazai koronavírusos frontról, amelyik azt mondja, hogy brutálisan megugrott az új vírusosak száma, majdnem 50 százalékos a pozitív tesztek aránya. Ilyen információk mellett jó hírnek számít, hogy még mindig nem indult növekedésnek a kórházban kezelt páciensek tömege, valamint csökken az intenzív osztályon kezeltek, továbbá a halálesetek száma is.

Gond lesz a teszteléssel

A szakemberek szerint jól látható az omikron terjedése, amely bár az egész országot érinti, de igazából négy régióban fészkelte be magát. Sajnos el kell fogadni, hogy gócpontok közé tartozik a Dunaszerdahelyi járás is. Szlovákia az omikronos járványhullám második fázisába lépett, ahol már nem elegendőek a tesztelési kapacitások. Ekkor az embereknek már ötnél több napot kell várniuk, hogy időponthoz jussanak. A lakosság így alternatív megoldást kereshet majd a tesztelésre, például a sürgősségin, vagy a kórházak központi ügyeletein, a helyzet pedig odáig fajulhat, hogy lesznek, akik a sok hercehurca miatt lemondanak a kivizsgálásról. Ettől még a miniszterelnök azt mondja, a kormány által elvégzett elemzések alapján kötelezővé tehető a koronavírus elleni oltás Szlovákiában. Főleg, ha újabb variáns jelenik meg az országban, és ismét nagy nyomás nehezedik majd a gyógyintézetekre.

Putyinék Szlovákiába zavarhatnak tízezernyi ukránt

Közben itt van az újabb orosz-ukrán konfliktusnak is a lehetősége, ami szintén kihívások elé állítja az államapparátust. Az egyik biztonsági elemző szerint a két ország közötti nyílt háború esetén tízezres menekültáradatra lehetne számítani. Az ukrán fegyveres erők most jobban fel vannak készülve, mint amikor nyolc évvel ezelőtt az oroszok csak úgy elvették a Krím félszigetet a szomszédunktól, emiatt Moszkva támadására adott reakciója tovább növelné a menekültek számát. Ilyen forgatókönyv esetén 5-6 millió ukrán állampolgár próbálhatna biztonságosabb helyre jutni az Európai Unió tagállamaiban. Az elüldözöttek egy része menekültjogért folyamodhatna nálunk. De a védelmi miniszter ura a helyzetnek, és már nála a terv az esetleges menekülthullám esetére. Addig meg abban bízhatunk, hogy Vlagyimir Putyin emberei nem teljesen hülyék, és nincs kedvük egy szigorú nemzetközi karantént bevállalni. De azért bosszantó, milyen sokáig tart az oroszoknak, hogy beletörődjenek, övék a világ legnagyobb országa, ami majdnem 350-szerese Szlovákia területének.

70 eurónyi cucc nagyobb szívás, mint a milliós csalás

Hogy egy friss ficóizmusról is essék szó, a többszörös exkormányfő egy régi főbérlője, Ladislav Bašternák "vállalkozóra" rámosolygott a szerencse, és szabadlábra kerülhetett. Az előző kormánygarnitúra hangadó pártjának a kegyeltjét, az adócsaló bűnözőt azzal a feltétellel engedték ki a rácsok mögül, hogy nem hagyhatja ez az országot. Ő az a Smer-közeli figura, akit 2019-ben öt év börtönre ítéltek, mert jogosulatlanul igényelt vissza csaknem kétmillió euró összegű áfát az egyik cége számára. És mivel a büntije felét már leülte, meg a magaviselete is példásnak bizonyult, szélnek eresztik a szélhámost. Ez minden bizonnyal megnyugtatja azt a fiatal srácot, aki már három éve senyved az előzetesben, mert egy kocsmai razzia során 7 grammnyi marihuánát és fél grammnyi hasist találtak nála 70 euró értékben. De a bírók az ő esetében is annyira jó fejek voltak, hogy rendkívüli büntetéscsökkentés mellett döntöttek, és így már csupán további kilenc hónapot kell a hűvösön töltenie. Ha ezt kibírja az aprópénzes elkövető, ő is feltételesen szabadulhatna. Pont ahogy a milliókat elcsaló smeres pojáca is, akinek sikerült az összeharácsolt vagyonát a családtagjaira átmentenie.

