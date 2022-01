Erdészként és sofőrként is alkalmazza a nagymegyeri hivatal Holényi testvérét

Nagy vihart kavart az egyik nagymegyeri Facebook-csoportban az egyik bejegyzés egy számláról, mely szerint a nagymegyeri városi hivatal megrendelte, majd kifizette Holényi István C típusú, tehát teherautó vezetését lehetővé tévő jogosítványát. Holényi István a polgármester, Holényi Gergő bátyja.

Illusztráció - Cséfalvay Á. András (archívum)

Az ügy miatt kérdőre vonták a polgármestert a legutóbbi képviselő-testületi ülésen is, noha nevet nyilvánosan nem említettek a képviselők. Holényi arra hivatkozott, hogy mivel a város B kategóriájú önkéntes tűzoltó testülettel, továbbá többek között saját tűzoltókocsival is bír, olyasvalakivel viszont nem, aki annak vezetésére jogosult, így megbízta ezzel a testvérét. Arra is hivatkozott, hogy tűzoltótestületüknek riasztás esetén rendelkezésre kell állnia, ám ha nincs olyan szakképzett személy a testületben, aki vezetheti az autót, akkor ezt a feltételt nem tudják teljesíteni.

Hodosi Tibor független képviselő, aki egyébként a járási tűzoltóság bevetési egységeinek parancsnoka egyúttal, megerősítette a polgármester által elmondottakból azt a részt, hogy a városnak önkéntes testületet kell fenntartania a vonatkozó törvény szerint, ám míg korábban B kategóriás jogosítvány is elegendő volt, az Iveco Daily-hez, amit a testület az államtól kapott, már C kategóriásra van szükség. „Hogy C kategóriás jogosítványt kap az illető, az már a te jogköröd” – fűzte hozzá.

Varga Albin független képviselő megjegyezte, hogy ő az egészet egy álláshirdetéssel kezdte volna.

Kérdésünkre a polgármester elismerte, hogy lehet firtatni ennek az etikusságát, de kiáll a döntése mellett.

„Két éve, mikor elkezdtük vágni az erdőt, mindenféle mutyi elkerülése végett olyasvalakit szerettem volna odatenni, akiben minden további nélkül megbízom. Akit elsőre választottam, nem vállalta, és miután bátyám akkoriban jött haza Bécsből, felkértem rá, de hónapokon keresztül egy megbízási szerződés keretén belül havi 100 euróért végezte az erdészi munkát. Mostanra megszűnt annak lehetősége, hogy ilyen szerződéssel alkalmazzuk, januártól tehát lényegében minimálbérért, bruttó 670 euróért dolgozik” –

vázolta fel, hogyan került bátyja a hivatal alkalmazásába.

Munkakörébe a polgármester szavai szerint a favágásoknak (mivel a nagymegyeri erdő letarolása szintén nagy vihart kavart, ezzel a témával külön cikkben foglalkozunk), a kitermelt fa mennyiségének és eladásának az ellenőrzése tartozik.

Ami a C típusú jogosítvány térítését érinti, Holényi szerint annak előzménye, hogy az egyik önkéntes tűzoltó, aki rendelkezett ilyen jogosítvánnyal, ősztől már nem tudta vállalni ezt a feladatot, egy másik pedig nem vállalta, hogy vezesse is az új tűzoltókocsit.

„A testvérem már szeptemberben elkezdte a jogosítványt, novemberben viszont oda jutottunk, hogy nem volt emberünk, akit be tudnánk ültetni az Ivecóba, és akkor azt mondtuk, térítjük neki, ha elvállalja. Ő pedig elvállalta, három éven keresztül az önkéntes tűzoltó testület rendelkezésére áll” – magyarázta Holényi, majd kérdésünkre elárulta, hogy testvére ezt megelőzően nem volt önkéntes tűzoltó.

(SzT)