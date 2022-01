Pedofillal, gyilkossal és embercsempésszel tartották egy cellában a fiatal férfit, akit egy maréknyi marihuánáért 12 és fél év fenyegetett

A minap beszámoltunk Robert Džunko esetéről, akit némi marihuána birtoklásáért 12 és fél éves szabadságvesztés fenyegetett, de végül megúszta 5 évvel. Szülei sírva fakadtak, amikor meghallották az ítéletet.

Illusztráció (Fotó: TASR)

A most 27 éves Robert Džunkót 2017-ben feltételes szabadságvesztésre ítélték, mivel 12 grammnyi marihuánát találtak nála. 2019 februárjában, amikor még tartott a próbaideje, újfent elkapták a rendőrök, 7 grammnyi marihuánát és fél grammnyi hasist találtak nála. Mivel próbaidőn volt, és a szlovák törvények kimondják, hogy ha valakit újfent elkapnak kábítószerrel – még, ha csak kis mennyiségről is van szó –, automatikusan 10-től 15 évig terjedő szabadságvesztés vonatkozhat rá. Mivel Robertnek még nem telt le a próbaideje, a büntetéshez további két és fél év büntetés járt.

Édesapját, Radovant az sokkolta a leginkább, hogy két és fél évvel súlyosabb büntetést akarta rá kiszabni, ugyanis a bírónő úgy értékelte, hogy a fiatal férfi másodszor követett el bűncselekményt. „Egyáltalán nem vette figyelembe, hogy a 10-től 15 évig terjedő szabadságvesztés már magában hordozza a büntetést az újabb birtoklásért. Tulajdonképpen háromszor büntették meg valamiért, amit kétszer követett el” – véli így Radovan.

A szülők szerint Robert úgy viseli az előzetes letartóztatást, ahogy arra ők képtelenek lettek volna. A nap 23 órájában be van zárva a cellába, ahol többek közt pedofillal, külföldiekkel, embercsempészekkel és egy gyilkossal volt, aki a saját édesanyjával végzett. Emellett írni és olvasni tanította a rabokat, valamint ételt hordott szét. Leginkább az tartotta benne a lelket, hogy naponta többször is felhívhatta szüleit, de mivel a rács mögött minden nagyon drága, barátai, valamint idegenek is pénzt küldtek neki kreditre.

A szülők nem számítottak rá, hogy a bíróság szerdán a rendkívüli büntetéscsökkentés mellett dönt, így a 12 és fél, valamint a 10 éves szabadságvesztés helyett csak öt évre ítélte Robertet. A büntetés háromnegyedének letelte után lehet kérvényezni a feltételes szabadlábra helyezést, ami a fiatal férfi esetében 3 évet és 9 hónapot jelent, de mivel ennek java részét már letöltötte az előzetesben, így idén szeptemberben ki is engedhetik.



(Čas.sk)