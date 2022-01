Míg apuci albérletben lakik, ifjabbik Fico belenyúlt a zsebébe, és vett egy félmilliós pozsonyi lakást

Még csak 28 éves az ellenzéki pártvezér, Robert Fico fia, de apját már megelőzte az otthonteremtésben. A fiatalabbik Fico ugyanis mostanság vásárolt egy lakást a fővárosban, míg a politikus albérletben lakik. Igaz, nem akármilyenben.

Fotó: TASR

A háromszoros miniszterelnök, aki jelenleg parlamenti képviselőként keresi a kenyérrevalót, mindig szolgáltat valamin érdekeset a lakhatási körülményeivel kapcsolatban. Éveken keresztül egy adócsalásért később börtönbe juttatott vállalkozó, - de most feltételesen szabadlábra helyezett - Ladislav Bašternák egyik lakásában húzta meg magát, és most sem a saját otthonában lakik.

Nem úgy a magát előszeretettel szociáldemokratának bélyegző, de inkább populista, nacionalista húrokat pengető honatya fia, Michal Fico, akinek most egy luxusingatlan figyelt be Pozsonyban. A Drotárska utcán található lakás 100 négyzetméternél is tágasabb, és ami még ennél is érdekesebb, még jelzáloghitelt sem kellett felvennie a majdnem fél millió eurót érő lakáshoz.

A kis Fico egy jónevű cégnél dolgozik, de nincs vezető beosztása, apja meg nem kívánt arról nyilatkozni, hogyan jutott az utódja ehhez az ingatlanhoz. Pedig éppen erre kéri őt a korrupcióellenes Zastavme korupciu nevezetű alapítvány vezetője, Zuzana Petková. Szerinte az exkormányfőnek magyarázatot kellene adnia, honnan vette a gyereke a pénzt a főváros egyik luxusnegyedében található kéglire.

Fico az ilyen, lakhatással összefüggő kérdésekre nem nagyon szeret válaszolni. Közben meg olyan ingatlanokat bérel, amire a hivatalos jövedelméből aligha futja.

Tavaly is ingerülten válaszolt a Sme lap munkatársának azt firtató kérdésére, aki arról a szintén luxuslakásról érdeklődött, ami a Smer korábbi képviselőjének, Dušanovi Muňkónak a tulajdonát képezi, és ahol Fico jelenleg is lakik.

Michal Fico a - valószínűleg - négyszobás - lakását pár napja vette, és a tulajdonlap szerint ő az egyedüli tulajdonosa. Az épületegyüttest felhúzó J&T Real Estate társaság meg nem óhajtotta elárulni, pontosan mekkora az a hajlék. Annyi bizonyos, hogy ezen a környéken 4,5 ezer euró körül mozog a lakások négyzetméterenkénti ára, ami azt jelenti, hogy a Fico legénynek legalább 450 ezer eurót kellett leperkálnia, hogy beköltözhessen oda. Ezt viszont a jelenlegi fizetééséből nem tudná megoldani anélkül, hogy ne vett volna fel valamilyen kölcsönt. Michal a ČEZ nevezetű cseh energetikai vállalat projektmenedzsere, és hasonló beosztásért 2,7 -3 ezer euró körüli fizetést kaphat, természetesen bruttóban.

Ha ifjabbik Fico bruttó 3 ezer eurót is keresne, akkor is vagy 17 éven keresztül kellene úgy spórolnia egy ilyen lakásra, hogy másra még egy centet sem költhetne.

Ilyenkor jöhetne a képbe anyuka és apuci, akik esetleg kölcsönözhetnének a csemetéjüknek. Fico az elmúlt négy évben képviselőként dolgozott, ahol mindenféle juttatással együtt 5,1 ezer euró üti a markát. Azt nem tudni, a politikus mennyi albérleti díjat perkál havonta Muňkónak. Amikor még az adócsaló Bašternák Bonaparte nevezetű épületegyüttesében lakott, azt mondta, hogy a felesége hozzájárul a költségekhez. De jelenleg Fico már nem lakik együtt a nejével, és inkább a fiatal barátnőjével lóg állandóan. Esténként meg a Muňko-féle lakosztályban tér nyugovóra, ahol a legfelső emeletről és a 130 négyzetméteres teraszról szép kilátás nyílik a városra.

A Zastavme korupciu szerint nem működik rendesen a politikusok vagyonának az ellenőrzése, mivel a bevallás túl általános. Az alapítvány úgy véli, a megoldást az jelentené, ha a politikusok közeli hozzátartozói vagyongyarapodását is nyomon lehetne követni.

(A Sme cikke alapján)