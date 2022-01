LÉNYEG: Tudjuk, mit akar Putyin, azt viszont nem, hogy miért szeretik Matovičot (is) a magyar nemzetiségűek

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Fotó: TASR

A tudatlanság vagy a rosszindulat megnyilvánulása, ha valaki azt hirdeti, hogy a covidmizériát a média ragozza. Rég nincsen szükség semmilyen ragozásra, bőven ragozza önmagát a járvány. Ezért a hét utolsó munkanapjának lényege ezúttal nem a koronavírus és annak következményei, hanem a szomszédunk, Ukrajna.

Ukrajnában a lakosság kétharmada, beleértve az orosz anyanyelvűeket is, egyáltalán nem sírja vissza a Szovjetuniót, de az orosz dominanciát sem

Felkerült a Paraméterre egy nagyon jó podcast. Aki nem takarítás, palacsintasütés vagy gyalulás, köszörülés, eseteleg sörözés közben játssza az eszét és a külpolitikai tudort, meghallgathatja egy igazi Oroszország-szakértő véleményét az orosz-ukrán konfliktusról. Ha így tesz, megtudhatja, hogy Ukrajnában nem lesz, hanem már 2014-től van háború. Rácz Andrástól, a Stratégiai Védelmi Kutatóintézet tudományos főmunkatársától arról is értesülhet, aki kiváncsi, hogy ugyan van még esélye a diplomáciának arra, hogy megállítsa az egyre élesedő konfliktust Oroszország és Ukrajna között, ám majdnem ugyanannyi az esély arra is, hogy Vlagyimir Putyin kardcsörtetését igazi hadműveletek követik. Ez a rossz hír. A jó pedig az, hogy totális ukrajnai háború nem lesz. A NATO-val, azaz mivelünk meg (értsd, Közép-Európát) nem mernek kikezdeni az oroszok katonailag. És nem is érdekük. Putyin érdeke „csupán“ annyi, hogy ne legyen Oroszország közvetlen szomszédjában jó élet. Azaz ne prosperáljon Ukrajna. Mert az nagyob veszély az orosz önkényúr számára, mint a tűzzel-vassal kordában tartott ellenzéke.

A Putyinnak tudatlanság vagy rosszindulat miatt drukkoló magyar emberek meg tudatosíthatnák, hogy Ukrajnában az a lakosság kétharmada, beleértve az orosz anyanyelvűeket is, egyáltalán nem sírja vissza a Szovjetuniót, de az orosz dominanciát sem. Ahogy azt sok-sok ember Közép-Európában teszi. Mindezt egyébként nem az ujjából szopta ki ügyeletes szerkesztőnk, hanem K. Debreceni Mihály kárpátaljai újságíró mondta el nekünk. Tessék inkább neki hinni, mint Robert Ficónak.

Egyre nagyobb az esély arra, hogy horogra akad Fico is

Apropó Robert Fico. Neki van napok óta a legnagyobb pofája. Mintha Putyin titkosszolgái diktálnák neki, hogy YANKEES GO HOME! Mármint: Jenkik, tűnés haza! Talán nem ezt ordítozta a minap az elnöki palota előtt? Dehogynem! Nyilván szerzett is ezzel pár hívet. Leginkább a retardált Kotleba-csürhe soraiból, meg Andrej Danko mélynemzeti ruszofil egyletének tagjai közül. Fico szándéka a folyamatos konfliktusgerjesztésével egyébként nem elsődlegesen saját pártja, a Smer SD hizlalása. Vélhetően esetleges letartóztatásától retteg a kutyaszorítóban. Igen sok gazembert sikerült már rácsok mögé dugni ugyanis a közvetlen környezetéből, amióta kudarcot vallott a legutóbbi választásokon. És egyre nagyobb az esély arra, hogy horogra akad ő maga is. Másrészt, biztosan régebben tudja, hogy míg ő maga albérletben tengeti ellenzéki pártelnöki életét, 28 éves fia mostanság vásárolt egy kb. félmillió eurós lakást Pozsonyban. Tessék megfogódzkodni, még jelzáloghitelre sem volt szüksége ehhez a gyermeknek. Az ifjú Fico ugyan egy jónevű cégnél dolgozik, ám nincs vezető beosztásban. Azaz korántsem keres annyit, hogy luxusban éljen. Apja meg persze nem óhajt arról beszélni, hogyan jutott az utódja ehhez az ingatlanhoz. Putyinista rendszerváltást követel inkább. Hát nem átlátszó? Hogyne lenne az. Kivéve, ha az embert közéleti vakság vagy egyéb hiányosság sújtja...

Itt a vége

Itt a vége, csattanjon hát az ostor. Az a helyzet, hogy a kormánypártok közül a Richard Sulík vezette SaS jöhet ki a legjobban a járványkezelésből. Sok magyar viszont Matovičék intézkedéseit támogatja, derül ki az AKO ügynökség felméréséből. Konkrétan így fest a dolog: A felmérésben résztvevőknek mindössze a 11,2 százaléka ért egyet az OĽaNO által javasolt intézkedésekkel, közülük is inkább a 66 éven felüliek és a magyar nemzetiségűek. Ami a pártbéli irányultságot illeti: saját szavazóin kívül a Za ľudí, a Szövetség és a Sme rodina szimpatizánsai támogatják. Ez van. Pihenjünk rá, ha lehet...

Barak László